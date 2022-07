Taiwan, tensione tra Usa e Cina per la possibile visita di Nancy Pelosi

Su Taiwan è ancora tensione tra Stati Uniti e Cina. Sono giorni difficili nei rapporti tra i due Paesi. A generare ulteriori discussioni è la possibilità di una visita a Taiwan da parte della presidente della Camera Nancy Pelosi. Lunedì il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha attaccato gli usa spiegando che in caso di visita Pechino prenderà «misure ferme e risolute». Così per tentare di appianare la diatriba, che potrebbe deflagrare ulteriormente, il presidente Joe Biden (appena guarito dal Covid) parlerà direttamente con Xi Jinping. La videochiamata è in programma per domani.

Dalla Cina: «Gli Usa saranno responsabili delle conseguenze»

Tutto è nato lunedì scorso, ma le tensioni in realtà ci sono ormai da settimane. La notizia della visita possibile a Taiwan della presidente della Camera Nancy Pelosi non è stata digerita dalla Cina. E Pechino, con le parole del portavoce Zhao Lijian, lo ha fatto capire chiaramente: «Se Pelosi visiterà Taiwan, prenderemo misure ferme e risolute. Gli Stati Uniti saranno responsabili di tutte le gravi conseguenze». Il sottinteso riguarda una possibile risposta militare che è stata confermata anche dal colonnello Tan Kefei al China Daily: «Non resteremo inerti, prenderemo misure forti per contrastare qualsiasi interferenza esterna e tentativi separatisti».

Biden vorrebbe che Nancy Pelosi rinunciasse

Secondo quanto trapelato dalla Casa Bianca e reso noto dalla Cnn, il presidente Joe Biden non sarebbe contento della visita programmata da Nancy Pelosi. Pare che il numero uno americano abbia chiesto al consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan di tentare di convincere la presidente della Camera a rinunciare alla tappa. Anche perché sembra che Pechino sia pronta a schierare i caccia per ricevere Pelosi nei cieli della Cina, non è chiaro se per respingerla o accompagnarla a Taipei.

Domani la telefonata tra Biden e Xi

La Casa Bianca ha fatto sapere che domani è in programma una videochiamata tra i due leader e che già si stesse organizzando la telefonata nei giorni precedenti alla polemica. L’ultimo confronto è avvenuto a marzo, poco dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Anche questo sarà uno dei temi che Biden e Xi affronteranno durante il colloquio a distanza, ma la priorità sembra essere la tensione tra i due Paesi intorno all’argomento Taiwan.