Taiwan come Hong Kong: l’idea di Elon Musk

Elon Musk ha suggerito che le tensioni tra Cina e Taiwan potrebbero essere risolte cedendo il controllo dell’isola a Pechino, facendola diventare una «zona amministrativa speciale»: insomma, Formosa come Hong Kong e stop alle ripetute crisi che si sono verificate (come sta accadendo adesso) lungo lo Stretto. «La mia raccomandazione sarebbe quella di trovare una zona amministrativa speciale per Taiwan che sia ragionevolmente accettabile. Probabilmente non renderà tutti felici. Ed è possibile, e penso, in effetti, che potrebbero avere un accordo più clemente che a Hong Kong», ha dichiarato Musk in un’intervista al Financial Times.

Elon Musk, il piano per la pace in Ucraina

Le osservazioni dell’uomo più ricco del mondo arrivano a pochi giorni dall’idea di un possibile accordo per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, che prevedeva la cessione della Crimea a Mosca, la ripetizione dei referendum nei territori ucraini occupati con il monitoraggio Onu e la neutralità di Kyiv. .«È molto positivo che qualcuno come Musk stia cercando una via d’uscita pacifica da questa situazione», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «Rispetto a molti diplomatici professionisti, è ancora alla ricerca di modi per raggiungere la pace. E raggiungere la pace senza soddisfare le condizioni della Russia è assolutamente impossibile».

Taiwan come Hong Kong, il suggerimento per lo Stretto di Formosa

Il piano di Musk per la pace in Ucraina, improponibile giuridicamente, ha però scatenato numerose reazioni critiche. Se l’ambasciatore ucraino in Germania ha mandato a quel Paese il patron di Tesla, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha risposto polemicamente con un sondaggio: «Siete a favore del Musk filo ucraino o di quello filorusso?». Adesso le nuove dichiarazioni relative alla soluzione pacifica delle tensioni nello Stretto di Formosa che, sicuramente, sono piaciute più a Pechino rispetto a Taipei.