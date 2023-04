Taiwan e la strategia cinese nella lotta contro gli Usa per l’Indo-Pacifico

È appena terminata una maxi esercitazione di «preparazione al combattimento» lanciata dalla Cina, la seconda in meno di un anno, nome in codice “Joint Sharp Sword“, per testare la capacità dell’Esercito popolare di liberazione nel controllo di mare, aria e spazio informativo attorno a Taiwan. Conclusi i tre giorni di War Games, durante i quali Pechino ha simulato attacchi di precisione contro obiettivi chiave situati sul territorio e nei pressi della “provincia ribelle”, le manovre militari cinesi stanno comunque andando avanti. Jet e navi da guerra continuano infatti a operare nella zona più calda del Mar Cinese Meridionale, con il rischio di un incidente – e quindi di un casus belli – perennemente dietro l’angolo. Ma non è finita qui, perché pare che il governo cinese intenda presto pianificare addirittura una no-fly zone a Nord di Taiwan, con la motivazione ufficiale della caduta di un oggetto da un veicolo di lancio satellitare.

Il Partito comunista punta alla «completa riunificazione della Cina»

Sul tavolo ci sono insomma tutti gli ingredienti per l’esplosione di una crisi geopolitica e militare senza precedenti. Anche perché attorno alla questione taiwanese ruota il braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti per il controllo dell’Indo-Pacifico. Da un lato Pechino – che considera Taiwan parte integrante della Repubblica popolare cinese (Rpc) – intende riannettere Taipei alla terraferma, ottenendo quella che il Partito comunista cinese chiama la «completa riunificazione della Cina», ed eliminando dalla mappa una delle più strategiche roccaforti statunitensi nella regione asiatica. Dall’altro Washington, che continua a proteggere l’isola con un ombrello militare pur aderendo al principio della One China Policy – secondo cui esiste una sola “Cina”, la Rpc – non ha alcuna intenzione di assistere alla fine de facto dell’indipendenza taiwanese, per il timore che il Dragone possa gradualmente avviare un’espansione militare marittima verso il Pacifico.

L’origine della nuova crisi: il viaggio di Tsai Ing-wen in America Centrale

La miccia che ha fatto esplodere la nuova crisi, dopo quella risalente all’estate del 2022 e causata dalla visita dell’allora speaker della Camera Usa Nancy Pelosi a Taipei, coincide con il viaggio di Tsai Ing-wen in America Centrale. La presidente taiwanese ha effettuato un tour diplomatico in Guatemala e Belize, due tra gli ultimi alleati rimasti alla “provincia ribelle”, a cavallo tra il 29 marzo e il 7 aprile. La Cina aveva lanciato un ammonimento verbale spiegando che, nel caso in cui Tsai avesse dovuto fare scalo negli Stati Uniti per incontrare alti funzionari Usa, allora ci sarebbe stata una ferma reazione. Sulla via del rientro verso casa, Tsai ha effettivamente avuto un faccia a faccia con lo speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy, in quel di Los Angeles, scatenando così la furia di Pechino.

Rilevati 42 jet e otto navi da guerra intorno all’isola

L’8 aprile l’esercito cinese ha annunciato tre giorni di esercitazioni militari nello Stretto di Taiwan, mentre il ministero della Difesa taiwanese dichiarava di aver rilevato 42 jet e otto navi da guerra cinesi intorno all’isola. Il resto è storia recentissima, con il mistero di una no-fly zone che la Cina avrebbe notificato per lo spazio aereo a Nord di Taipei, a quanto pare coincidente con la zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) taiwanese, a circa 85 miglia nautiche dalle coste dell’isola. Non si conoscono però ancora i dettagli di quest’ultima mossa. Il ministero della Difesa di Taiwan, intanto, ha affermato che sta ancora facendo controlli sulle affermazioni riportate da Reuters, che ha citato diversi funzionari cinesi anonimi. Il Giappone ha invece parlato di un blocco per un periodo compreso tra il 16 e il 18 aprile a causa di attività aerospaziali (ipotesi confermata dalla Corea del Sud). Il ministero dei Trasporti taiwanese ha successivamente affermato che la Cina aveva rivisto la durata della zona, limitandola a 27 minuti per il 16 aprile.

L’obiettivo del Dragone: trasformarsi in una potenza marittima

L’evenienza di una possibile no-fly zone avrebbe un impatto significativo sul traffico aereo della regione, andando a colpire il 60-70 per cento dei voli tra il Nord-Est e il Sud-Est asiatico, nonché i voli tra Taiwan e Corea del Sud, Giappone e Nord America. Ma, al di là della logistica, un eventuale divieto di volo annunciato dalla Cina rischierebbe di scatenare un incidente diplomatico, o peggio, di far esplodere una vera guerra tra Pechino e Washington. Nel Worst case scenario basterebbe una manovra azzardata, l’errore umano di un pilota di ambo gli schieramenti, e l’ombra di un conflitto diventerebbe più concreto che mai. Ricordiamo, infatti, che la Rpc ha intenzione di trasformarsi in una potenza marittima, ultimo step per elevarsi al rango di potenza globale a tutto tondo. Per farlo, il Dragone deve prima ottenere il controllo del proprio “cortile di casa”, coincidente con le turbolente acque del Mar Cinese Meridionale, per poi orientarsi verso l’Oceano Indiano e, soprattutto, il Pacifico. A ostacolare i piani di Pechino troviamo però l’architettura diplomatico-militare plasmata dagli Usa al termine della Seconda guerra mondiale che, tra basi e Paesi asiatici partner, impedisce all’esercito cinese di proiettarsi a vele spiegate oltre le sue coste.

Usa-Cina, Taipei è in mezzo alla cosiddetta “prima catena di isole”

Da questo punto di vista, gran parte della capacità degli Stati Uniti di impedire la proiezione del potere cinese nell’Indo-Pacifico dipende dalle relazioni con Taiwan. Taipei è situata in mezzo alla cosiddetta “prima catena di isole”, un cordone contenitivo immaginato dagli Usa durante la Guerra fredda e costituito da isole coincidenti con gli alleati locali di Washington. Il loro scopo: limitare la forza di proiezione di Pechino nell’Indo-Pacifico. Se tutto questo andava bene quando la Cina era un Paese sottosviluppato, oggi il quadro è ben diverso, considerando il rafforzamento militare del Dragone. In ogni caso, il grande dilemma riguarda principalmente Taiwan. La Rpc lancerà un’offensiva per inghiottire l’isola in un sol boccone? È uno degli scenari immaginati dagli analisti, anche se il più improbabile.

La strategia dello sfinimento: convincere i taiwanesi senza sparare proiettili

In questo momento alla Cina non converrebbe affatto scatenare un conflitto, con la conseguenza di ritrovarsi invischiata in una lotta globale contro il blocco occidentale e salutare ogni legame commerciale con Usa ed Europa. C’è poi chi ipotizza uno sbarco anfibio su Taiwan da parte dell’esercito cinese ma, in parte a causa dell’inesperienza militare di Pechino e in parte per le difese taiwanesi, una simile azione finirebbe per avere un costo umano enorme. In quest’ottica, semmai, è molto più facile che la Cina possa avanzare a piccoli passi, inglobando prima le isolette taiwanesi più vicine alle sue coste, come l’arcipelago delle Isole Kinmen. Ben più plausibile, invece, che il gigante asiatico possa mettere le mani su Taipei in seguito a una strategia di sfinimento, alternando blocchi commerciali ed esercitazioni militari per fiaccare psicologicamente ed economicamente il nemico, oltre che da una guerra di propaganda volta a convincere i taiwanesi ad abbracciare il sistema cinese. Il tutto senza sparare un solo proiettile.