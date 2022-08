Tensione a Taiwan: la Cina dà il via a massicce esercitazioni militari

Poche ore dopo la visita della Speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, Pechino ha dato il via alle più imponenti esercitazioni militari mai organizzate a Taiwan. Le manovre militari e di addestramento su vasta scala, cominciate alle 6 ora italiana (13 ora locale), includono colpi di artiglieria e lanci di missili in aree marine off-limits. «Il comando orientale dell’esercito di liberazione popolare (PLA) ha condotto esercitazioni di tiro con artiglieria a lungo raggio nello Stretto di Taiwan, colpendo obiettivi sul lato orientale dello Stretto e ottenendo il risultato atteso», hanno riferito il Global Times e l’emittente statale CGTN. Meng Xiangqing, professore alla National Defense University, ha riferito alla televisione di Stato cinese che le esercitazioni potrebbero essere un’istantanea di come potrebbe svolgersi un’effettiva operazione militare contro Taiwan.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi al vertice Asean in Cambogia ha condannato la visita sull’isola della terza carica degli Usa definendola «irresponsabile e irrazionale». «Il ritorno di Taiwan alla madrepatria», ha aggiunto, «non può essere modificato. Coloro che offendono la Cina saranno sicuramente puniti». Wang Yi ha anche ricordato come la Cina abbia «compiuto il massimo sforzo diplomatico per evitare una crisi, ma che non avrebbe mai permesso che i suoi interessi fondamentali venissero danneggiati».

Le esercitazioni cinesi sono state condannate da Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza. «Non c’è alcuna giustificazione per usare una visita come pretesto per un’attività militare aggressiva nello Stretto di Taiwan», ha scritto Borrell su Twitter. «È normale e di routine per i legislatori dei nostri Paesi viaggiare a livello internazionale. Incoraggiamo tutte le parti a mantenere la calma, esercitare moderazione e agire con trasparenza», ha aggiunto il capo della diplomazia Ue al vertice Asean di Phnom Penh.

There is no justification to use a visit as pretext for aggressive military activity in the Taiwan Strait. It is normal and routine for legislators from our countries to travel internationally.

We encourage all parties to remain calm, exercise restraint, act with transparency. https://t.co/b760G8L0J4

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 4, 2022