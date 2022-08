Taiwan, Apple chiede ai fornitori di usare l’etichetta Made in China

Apple avrebbe chiesto ai suoi fornitori presenti sull’isola di Taiwan di etichettare tutti i prodotti come Made in China. A rivelarlo è stato il quotidiano giapponese Nikkei Asia. Secondo i media, il colosso di Cupertino sarebbe intenzionato ad aggirare, così, ispezioni e blocchi doganali imposti dalla Cina. La richiesta sarebbe stata inoltrata già lo scorso venerdì e le nuove etichette andrebbero a sostituire le precedenti Made in Taipei, China o Made in Taiwan, China. La scelta non è piaciuta ai taiwanesi, che l’hanno vista come una presa di posizione a vantaggio di Pechino. Le tensioni crescono tra i due Paesi e a farne le spese rischiano di essere anche alcune aziende come Apple.

Apple aveva già tolto la bandiera di Taiwan dalle emoji

Le precedenti critiche ad Apple sono arrivate per la scelta di rimuovere la bandiera di Taiwan dalle emoji per gli utenti di Cina e Hong Kong. Adesso la decisione di indicare Made in China nelle etichette ha fatto convincere ulteriormente i cittadini di Taipei che il colosso tecnologico sia dalla parte di Pechino. In realtà tutto deriva da una legge del 2015. Il governo cinese aveva approvato la norma secondo cui nessun prodotto avrebbe potuto accedere al Paese con etichette Made in Taiwan o Made in Republic of China, nome ufficiale scelto dall’isola non riconosciuto da Pechino. Negli ultimi 7 anni, però, i controlli meno rigidi alle dogane avevano permesso ad Apple di continuare a esportare anche in Cina. Con la tensione crescente, invece, la società rischia un blocco che porterebbe a rallentamenti importanti sulla produzione.

Apple vuole evitare il ritardo nell’uscita di iPhone 14

I componenti prodotti in Taiwan, con le nuove etichette, potrebbero così arrivare in Cina dove verranno utilizzati per la realizzazione dell’iPhone 14. Il prodotto di punta di Apple rischia di ritardare il proprio ingresso sul mercato, proprio a causa della tensione tra i due Paesi. Sull’isola del Pacifico si producono alcuni chip chiave per la costruzione del nuovo iPhone. Si tratta dei processori, per cui l’azienda si affida sia alla Samsung, che ha sede in Corea del Sud, sia alla TSMC, che invece è proprio di Taiwan. E a Taipei hanno sede anche la Cirrus Logic e la Broadcom, che forniscono ad Apple i chip audio e i controller touchscreen. L’uscita di iPhone 14, quindi, passa anche dalle etichette.