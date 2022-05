Incursione di 30 aerei dalla Cina al confine con Taiwan

Le parole di Joe Biden, il raid aereo condiviso tra Cina e Russia durante summit Quad a Tokyo e ora un gruppo di 30 aerei militari a sorvolare Taiwan. La situazione in Asia sembra sempre più difficile. La tensione cresce, con Taipei a dover registrare il passaggio del gruppo di mezzi cinesi, tra cui 22 jet da combattimento. Una prova di forza che replica quanto accaduto nel gennaio scorso con il passaggio di 39 aerei. L’incursione nell’area di difesa di identificazione (Adiz) di Taiwan ha provocato la reazione dell’aeronautica militare. Forse l’azione sui cieli asiatici rappresenta una risposta alla visita di Tammy Duckworth, senatrice degli Usa, come successo per la presenza del presidente Biden in Giappone.

Tensione tra Cina e Taiwan

La tensione tra Cina e Taiwan continua a crescere. Il 23 gennaio scorso erano stati 39 gli aerei di Pechino a invadere lo spazio aereo di Taipei. Appena 24 giorni fa, invece, il 6 maggio, i sistemi di difesa avevano rilevato la presenza di 18 velivoli cinesi. Oggi il terzo episodio: 30 aerei, di cui 22 jet da combattimento. Una manovra atta non a scatenare una guerra ma a inviare un messaggio. L’arrivo della senatrice Usa Tammy Duckworth non ha lasciato la Cina indifferente, e sembra che la strategia delle incursioni venga messa in atto per contrastare le «collusioni di Taiwan con forze straniere».