Taglio delle accise sui carburanti, fino a quando? La proroga del Governo

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che proroga il taglio delle accise sui carburanti fino all’8 luglio. È la prima delle decisioni che il governo ha preso in materia di riduzione dell’impatto degli aumenti su famiglie e imprese. Contestualmente, nel decreto Aiuti il governo ha inserito un bonus di 200 euro in busta paga per sostenere i cittadini che affrontano il caro vita.

Taglio delle accise sui carburanti: fino a quando?

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco – si legge nel comunicato del Cdm – ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

Dato il perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul carburante. Originariamente la misura era stata introdotta per un mese, a partire dal 22 marzo. Poi la scadenza è slittata fino al 30 maggio. Adesso la data è fissata all’8 luglio.

La misura originaria prevede uno sconto di 25 centesimi sulle accise che gravano su diesel e benzina, e di 8,5 centesimi sul Gpl. Se si considera che l’Iva viene calcolata sul prezzo formato da accise più materia prima industriale, l’effetto complessivo per i contribuenti è calcolato in 30,5 centesimi al litro al distributore su diesel e benzina, o 10,4 centesimi per il Gpl.

“Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquota di accisa” sui carburanti, per calmierare i prezzi alla pompa, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale anche “del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanzia per monitorare l’andamento dei prezzi anche relativi alla vendita al pubblico dei suddetti prodotti energetici“. È quanto si legge nella bozza del dl carburanti che proroga fino all’8 luglio il taglio delle accise.