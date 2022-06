Taglio del gas russo, la Germania annuncia misure di emergenza

La Germania adotterà misure di emergenza per garantire la fornitura di gas di fronte ai recenti tagli degli approvvigionamenti russi, in particolare con un maggiore utilizzo delle centrali a carbone. Lo ha annunciato il governo di Berlino: «Per ridurre il consumo di gas è necessario utilizzarne meno per generare elettricità. Invece, le centrali elettriche a carbone dovranno essere utilizzate di più», recita una nota diffusa dal ministero dell’Economia.

La Germania continua a importare quasi il 35 per cento del gas dalla Russia

La decisione è un capovolgimento della presa di posizione della coalizione di governo, la Ampelkoalition (“coalizione semaforo”) che vede i Verdi in una posizione di rilievo (118 seggi al Bundestag) e che ha promesso di eliminare gradualmente il carbone entro il 2030: «È una decisione amara, ma è essenziale per ridurre i consumi di gas», ha spiegato il ministro dell’Economia ecologica Robert Habeck. Nonostante il conflitto in Ucraina, la Germania continua a importare quasi il 35 per cento del suo gas dalla Russia: prima di febbraio la quota arrivava al 55 per cento. Il pacchetto di misure prevede anche un sistema di “asta” per la vendita di gas agli industriali che, secondo i piani, consentirà di abbassare i consumi nel settore manifatturiero tedesco.

Gas russo, per l’Italia tagli in linea con i giorni scorsi

Intanto, oggi l’Italia riceverà dalla Russia volumi di gas in linea con i tagli dei giorni scorsi. Lo fa sapere Eni nell’aggiornamento pubblicato sul proprio sito. «Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas nuovamente in linea con quanto consegnato negli ultimi giorni. Eni si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom». Venerdì l’azienda russa aveva comunicato alla società del Cane a sei zampe che avrebbe fornito solo il 50 per cento di quanto richiesto (lo stesso poi sabato), mentre giovedì l’erogazione era stata del 65 per cento.