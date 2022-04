Taglio accise sui carburanti: proroga fino al 30 giugno?

Il governo è al lavoro per varare una proroga fino al 30 giugno del taglio delle accise sui carburanti approvato a marzo per contenere i prezzi di benzina e gasolio. La misura dovrebbe far parte del nuovo decreto con gli interventi sull’energia atteso per questa settimana.

Taglio delle accise: ipotesi proroga

Inizialmente stabilito fino al 21 aprile, l’abbattimento dei costi era già stato prolungato di 10 giorni (fino al 2 maggio) tramite decreto ministeriale. L’esecutivo sta ora pensando di prorogarlo ulteriormente estendendo fino alla fine di giugno il taglio delle accise di 25 centesimi (che diventa di 30,5 se si calcola l’IVA). Un provvedimento che, ad un mese dalla sua attuazione, è pesato sui conti pubblici per circa 588 milioni di euro, 568 dei quali per la sola riduzione delle accise e 60 per gli effetti a cascata sull’Iva. Altri due mesi di proroga dovrebbero portare la spesa totale a 1,1 miliardi di euro.

Dal punto di vista dei consumatori, l’intervento ha avuto (e avrà, nel caso venga prolungato) degli effetti rilevanti sulle tasche delle famiglie. Secondo i dati del Ministero della Transizione Ecologica, il prezzo della benzina è infatti passato dai 2,184 euro del 14 marzo all’1,765 euro dell’11 aprile, registrando un calo del 19,2%.

L’annuncio del governo

Ad annunciare la possibile proroga del taglio delle accise è stata una nota del governo dopo l’approvazione, da parte di Camera e Senato, del finanziamento di 6 miliardi di spazio fiscale ricavati dal Def. Parlando di un margine per attuare misure espansive (0,5 punti percentuali di PIL per quest’anno, 0,2 punti nel 2023 e 0,1 punti nel 2024 e nel 2025), Palazzo Chigi aveva infatti fatto sapere che lo spazio di manovra sarebbe stato utilizzato per “un nuovo intervento con diverse finalità, in particolare per contenere il costo dei carburanti e dell’energia per famiglie e attività produttive”.

Un’intenzione confermata anche dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, il quale ha assicurato che “il governo proseguirà nella valutazione delle misure necessarie a calmierare i prezzi dei carburanti fra cui la proroga del taglio delle accise disposta nell’ultimo decreto legge”.