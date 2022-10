Taglio delle accise sui carburanti, nuova proroga: sconto fino al 18 novembre

Per il taglio delle accise per i carburanti arriva la proroga al 18 novembre. L’annuncio è arrivato ufficialmente nell’ultimo Consiglio dei Ministri dei oggi, 19 ottobre, il n. 99, nonché l’ultimo del Governo Draghi. Il taglio delle accise riguarda benzina e GPL metano ed è stato approvato per la prima volta il 18 marzo 2022 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il taglio non riguarda l’intero costo del carburante, ma solo la parte delle accise.

Taglio delle accise sui carburanti: come funziona la proroga

Infatti, il costo generale del carburante è composto da costo netto dello stesso, accisa e Iva al 22 percento. Per mantenere il costo complessivo a 2 euro, l’accisa è scesa a 30,5 centesimi di euro (Iva inclusa) per effetto del decreto. La proroga è avvenuta diverse volte e adesso sposta la scadenza del provvedimento al 18 novembre 2022. La benzina arriva così a un costo di 47,84 centesimi di euro al litro, mentee il gasolio a 36,74 centesimi. Il costo si riferisce al litro.

Invece, per il GPL come carburante, si arriva a 18,261 centesimi di euro al chilo. Chi si occupa di trasporto di merci o persone, o ancora di servizi taxi, non utilizzerà l’aliquota di favore, ma il taglio delle accise per i carburanti, perché risulta più conveniente.

Lo sconto valido fino al 18 novembre

Per il metano, invece, l’accisa viene azzerata e l’Iva si riduce al 5 percento. Ancora non è dato sapere se ci sarà un’altra proroga. Infatti, questo non spetta al Governo Draghi, ma al nuovo Governo dopo le elezioni. Infatti, lo sconto sarà valido fino al 18 novembre, poi si dovrà intervenire.

Lo sconto è stato quindi rinnovato, quindi si potrà fare benzina con 2 euro al litro in media almeno fino al 18 novembre, con buona pace per gli automobilisti. Lo sconto resta valido anche per chi ha il carburante tra le spese aziendali.