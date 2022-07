Perché il Tagikistan è un alleato strategico per la Russia

La guerra civile tagika, tra il 1992 e il 1997, è stata la più sanguinosa in tutto lo spazio postsovietico, con circa 100 mila morti. L’Urss era appena collassata e in molte delle ex repubbliche, dalla Moldavia alla Georgia, dall’Armenia all’Azerbaijan, erano esplosi conflitti che poi si sarebbero trascinati per decenni. «La più grande catastrofe geopolitica del XX secolo», l’avrebbe definita Vladimir Putin, con meno rimpianto di oggi verso i tempi sovietici e più realismo di fronte alle guerre dimenticate. Come quella in Tagikistan, dove per cinque anni si sono affrontati il potere centrale di Dushanbe, appoggiato esternamente da Russia, Kazakistan, Uzbekistan e Kirghizistan, e l’opposizione islamista, supportata invece anche dall’Afghanistan e dai movimenti più radicali, anche terroristici come Al Qaeda e l’Imu, dei Paesi limitrofi: già 30 anni fa, all’inizio del conflitto il presidente de facto tagiko era Emomali Rahmon, eletto ufficialmente nel 1994 e poi confermato per altre quattro volte nel 1999, 2006, 2013 e 2020. Ancora oggi è al suo posto, unico dei capi di Stato dei Paesi dell’Asia centrale a essere ancora in carica dall’inizio degli Anni 90, emulo del bielorusso Alexander Lukashenko, anch’egli eletto per le prima volta nel 1994.

Nonostante sia povero e privo di risorse il Tagikistan è un alleato centrale per Mosca

Un po’ come la Bielorussia sul fronte occidentale russo, il Tagikistan su quello orientale è un importante alleato per Mosca, nonostante sia un Paese povero e privo di risorse. È fondamentale in questo senso la sua collocazione geografica, al confine con la Cina e soprattutto con l’Afghanistan, che dopo il disastro ventennale della guerra al terrorismo e la ricostruzione parziale è tornato sotto i talebani. Da una parte nel Paese è ancora vivo il ricordo della guerra civile, praticamente mai raccontata in Europa, dall’altra è reale il timore di un ritorno del terrorismo di matrice islamista transnazionale che dall’Asia centrale possa sconfinare verso la Russia, come già accaduto nei decenni passati. Per questo i rapporti tra Mosca e Dushanbe sono stati sempre molto stretti e il Tagikistan è sempre stato legato a doppio filo con la Russia, anche per la grande quantità di lavoratori immigranti che si sono spostati in massa verso ovest. Lo scorso anno oltre un milione e mezzo di tagiki (su una popolazione di poco meno di 10 milioni) ha lavorato in Russia, spedendo a casa oltre 2 miliardi e mezzo di dollari di rimesse, praticamente un terzo del Pil del Paese (poco più di 8 miliardi di dollari).Se durante il primo decennio postsovietico, con Boris Yeltsin, il Tagikistan è stato lasciato sostanzialmente al suo destino di guerra e povertà, con l’arrivo di Vladimir Putin le cose sono un po’ cambiate. Non a caso il Tagikistan è stato con il Turkmenistan uno dei primi Paesi visitati da Putin dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Il ruolo di Dushambe nel complicato equilibrio dell’Asia centrale

La Russia ha puntato soprattutto sulla cooperazione in materia di sicurezza e con la base militare di Dushanbe si è assicurata una presenza fissa nel Paese. Ha coinvolto anche il Tagikistan nell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) che con la Cina ha come la priorità la stabilità della regione centroasiatica, anche se non è riuscito a inserirlo nell’Unione Euroasiatica, a differenza dell’altra repubblica ex sovietica vicina, il Kirghizistan. È in ogni caso un piccolo tassello nel complicato mosaico dell’Asia centrale, dove alla tradizionale inclinazione verso la Russia è comparsa anche quella verso la Cina, unita alla questione religiosa, con il 90 per cento dei tagiki che è di religione musulmana.

Il sistema Rahmon e l’erede designato: Rustam Emomali

Il sistema Rahmon, basato sull’appoggio del Cremlino all’esterno e all’interno sulla fermezza del potere, seppur con un polso più morbido rispetto a quella del collega Lukashenko dall’altra parte dell’Eurasia, dura ormai da tre decenni e non sembra destinato a crollare. Anche perché tra i due figli e le sette figlie del presidente, alcuni già piazzati ai vertici politici ed economici delle strutture nazionali, un erede pare esserci già all’orizzonte: Rustam Emomali, 34 anni e primogenito destinato un giorno a succedere al padre, per ora presidente del parlamento e sindaco della Capitale, ma con tutte le carte in regola per l’incoronazione democratica.

LEGGI ANCHE: Le pressioni di Mosca per arruolare soldati nell’Asia centrale