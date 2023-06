Il futuro di Tag43 e la nuova avventura con Lettera43

Che ne sarà di Tag43? Ai meno attenti potrà essere sfuggito – ma non ve ne facciamo certo una colpa – che ci siamo trasferiti a un altro indirizzo: dal 19 giugno 2023 la nostra nuova casa è Lettera43, una testata con alle spalle 10 anni di storia, già attiva dal 2010 al 2020, prima di essere chiusa dall’azionista di allora in piena epoca Covid. Dopo tre anni, abbiamo riacquistato il vecchio brand strappandolo alla concorrenza durante un’agguerrita asta, e ora (ri)eccoci qui, a dare continuità a un progetto che anche con Tag43 stavamo sviluppando: un giornale attento ai retroscena, ai rumor sul potere, alle pieghe dell’intrecciato mondo composto da politica, economia e finanza.

Le pillole dedicate al potere nella rubrica Corridoi

Tag43 di certo non va in soffitta o nel dimenticatoio. Se vedete una homepage freezata, è solo perché siamo in piena fase di “lavori in corso”. Quello che possiamo dirvi, però, è che Tag43 non verrà disattivata, innanzitutto a partire dal ricco archivio fatto di due anni di articoli, ma si trasformerà in una sezione di Lettera43 chiamata Corridoi, dedicata proprio a quelle pillole sulle trame di Palazzo a cui da sempre prestiamo una particolare attenzione. In attesa di novità, ci vediamo dall’altra parte: su Lettera43.