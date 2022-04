Tag43, la fanbase si unisce a 43 per offrire un migliore servizio agli utenti

La pagina Facebook di Tag43, sito web di notizie relative ad attualità, politica, economia, cultura, spettacolo, ambiente e stili di vita, si unisce alla già esistente 43. Lo scopo dell’unione è quello di offrire agli utenti un miglior servizio e permettere ai lettori di avere tutti i contenuti concentrati in un unico spazio.

Tag 43 si unisce a 43

L’operazione, resa possibile dal fatto che i due domini erano gestiti dagli stessi amministratori, avevano nomi simili ed erano collegati allo stesso sito web (Tag43), permetterà di ridurre i tempi di gestione (sia in termini di community e fanbase che in termini di pubblicazione), semplificare gli aspetti relativi alla promozione nonché convogliare e concentrare tutti i risultati in un unico luogo, aumentandone di conseguenza anche la portata.

In questo modo gli utenti potranno trovare i contenuti di Tag43 che vengono condivisi su Facebook su un’unica pagina, 43, e non più divisi tra le due pagine precedentemente esistenti.