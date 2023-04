Chi è Tafazzi, il personaggio di Aldo, Giovanni e Giacomo citato da Giorgia Meloni

La premier Giorgia Meloni, parlando dei dati Istat relativi al PIL, ha citato Tafazzi, personaggio creato da Giacomo Poretti, membro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Le parole di Giorgia Meloni sul personaggio comico

La premier Giorgia Meloni ha commentato i dati sul PIL dell’Italia che secondo le stime dovrebbe aumentare dello 0,8%, facendo riferimento al personaggio Tafazzi. Infatti, la premier ha detto: «Mercati preoccupati? Non facciamo sempre i Tafazzi, l’economia italiana va molto bene». In molti ricordano con il sorriso il personaggio interpretato da Giacomo Poretti che era sempre vestito con una tuta di calzamaglia nera accompagnato da un sospensorio di colore bianco. Nel corso delle sue apparizioni Tafazzi era diventato noto per il suo gesto iconico, ovvero colpire la zona del suo inguine ripetutamente con una bottiglietta di plastica vuota.

Chi è Tafazzi: le origini e le apparizioni del personaggio televisivo

In realtà Tafazzi è stato creato dal suo interprete, ovvero Giacomo Poretti. Quest’ultimo realizzò i dettagli del personaggio in collaborazione con l’autore e umorista Carlo Turati. Il personaggio venne lanciato ufficialmente nel 1987 e acquisì molto successo a causa di uno sketch che vedeva impegnati anche Aldo e Giovanni. Durante la gag, Aldo e Giovanni erano travestiti da Superman e Flash mentre Tafazzi interpretava uno speciale «supereroe», il cui unico potere era quello di colpirsi le parti basse con una bottiglia di plastica. Il successo aumenterà in seguito grazie alla partecipazione del trio alla trasmissione Mai Dire Gol con la Gialappa’s Band. Qui Tafazzi ha lanciato per la prima volta il suo storico tormentone ovvero «oh-oh-oh, oh-oh-oooh». Inoltre, Tafazzi, così come i termini declinati tafazzismo e tafazzista, sono entrati da anni ormai nel linguaggio comune. Questi termini, derivanti dal personaggio di Giacomo Poretti, sono utilizzati in ambito giornalistico o politico e fanno riferimento a comportamenti autolesionisti in senso figurato.