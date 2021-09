Resistenza, maneggevolezza e una buona dose di contenuti. Un buon tablet per bambini deve essere innanzitutto in grado di assorbire urti determinati da eventuali cadute e deve possedere un bacino di applicazioni tale da soddisfare i gusti di chiunque. Inoltre, con la prima campanella delle scuole ormai alle porte, è il caso di considerare device capaci di supportare ogni impellenza per lezioni e compiti a casa. Gli esperti di Wired hanno creato una lista dei migliori dispositivi presenti sul mercato, dai più economici ai più accessoriati, senza dimenticare quelli in grado di fare un rapido switch fra mobile e notebook. Ecco una guida dettagliata con caratteristiche tecniche e prezzi.

I 6 migliori tablet per bambini sul mercato

1- Apple iPad Mini, il migliore in assoluto

L’ iPad Mini, uno dei gioielli della casa di Cupertino, offre il miglior equilibrio tra dimensioni (è spesso soltanto 6,1 millimetri), peso (appena 300 grammi) e contenuti disponibili per i bambini. Sebbene Apple non abbia ancora creato un ecosistema chiuso e indirizzato esclusivamente ai più piccoli, iPad Mini supporta tutte le applicazioni più in voga, da Amazon Prime a Disney+ fino a YouTube Kids. Nonostante la coriacea resistenza agli urti, Wired suggerisce di acquistarlo con un supporto che impedisca ai bambini di farlo cadere. Sullo store ufficiale di Apple è disponibile in tre colorazioni – oro, grigio siderale e argento – e in due varianti differenti, a seconda che supporti o meno la rete cellulare. Lo spazio di archiviazione parte da 64 Gb ma può arrivare a 256. Il prezzo base è di 459 euro, cui si può affiancare la garanzia Apple Care con un’aggiunta di altri 79.

2- Apple iPod Touch, l’ideale per i più piccoli

L’iPod Touch non è propriamente un tablet, ma un dispositivo nato per l’ascolto della musica in ogni luogo. Tuttavia, secondo gli esperti di Wired, rappresenta uno dei dispositivi che si adattano meglio alle piccole mani dei bambini. Vanta un display da 4 pollici molto luminoso e di bell’aspetto, l’accesso a Apple Arcade e un chip A10 Fusion che rende i giochi veloci e senza interruzioni, che si tratti di rompicapo o del classico Fruit Ninja. Adatto anche ai più grandi, fornisce supporto ai podcast (per adulti e bambini) e una connessione con altoparlanti Bluetooth. Il prezzo di partenza è di 257 euro e, acquistando sullo store ufficiale di Apple la versione ProductRED, si potrà aiutare il Global Fund a combattere il Covid.

3- Amazon Fire HD 8, per chi vuole spendere poco

I tablet Fire di Amazon rappresentano una valida ed economica alternativa agli iPad di Apple. Oltre a un hardware di spessore, includono un anno di Amazon Kids+ , il servizio di abbonamento ricco di contenuti per bambini, che semplifica la ricerca di giochi o app adatti ai più piccoli. Genitori, occhio a un importante dettaglio: se avete figli molto piccoli Fire HD 8 è l’ideale, ma se avete bisogno di un device in grado di supportare i vostri ragazzi in età scolare allora è meglio virare su Fire HD 10 Pro Kids Edition. Entrambi hanno la pecca di essere limitati all’ecosistema Amazon, tuttavia molto fornito fra libri, giochi e video. Il prezzo è di 99,99 euro.

4- HP Chromebook x360 14, il top per la scuola

Il mondo della tecnologia avanza a vista d’occhio e anche la scuola ne è stata investita in pieno. Accanto a penna e quaderno, la maggior parte degli scolari di oggi ha bisogno di un supporto hi-tech capace di giovare nelle ricerche, negli esercizi e nell’interazione con i compagni di classe. Secondo Wired, il vertice di questa speciale piramide è occupato dal Chromebook x360 14 di HP. Resistente e maneggevole, può passare facilmente da tablet a computer in base all’utilizzo richiesto. Ottimi anche il chip Intel Pentium Silver N5030, il sistema operativo Chrome OS e i 4 Gb di memoria Ram, oltre a uno spazio di archiviazione di 64 Gb. Il prezzo, sul sito ufficiale di HP, parte da 449,98 euro.

5- Facebook Portal, perfetto per le videochiamate

Se volete che i vostri figli, durante una videochiamata, rimangano davanti allo schermo per più di cinque minuti, allora dovete scegliere Facebook Portal. Così Wired presenta lo smart display di Mark Zuckerberg, disponibile al costo di 129 euro. Il suo schermo da 10 pollici, unito a una fotocamera da 13 megapixel con visuale grandangolare e ai quattro microfoni incorporati, lo rende un device perfetto per chi ha parenti lontani. Inoltre supporta l’assistente vocale Alexa, fornendo così molte opzioni utili anche per la casa, tra cui spegnere le luci o controllare chi ha suonato al campanello. Oltre che ai figli, è adatto anche ai genitori grazie al supporto ai servizi di videoconferenza.

6- Amazon Kindle Kids Edition, libri a portata di clic

Una garanzia biennale, una custodia carina ma allo stesso tempo funzionale e un abbonamento annuale alla piattaforma Kids+ di Amazon. Sono questi i tre motivi principali per acquistare la versione per bambini di Amazon Kindle, il device perfetto per gli amanti dei libri. Lo schermo in scala di grigi aiuta la lettura e non stanca la vista, mentre la homepage e lo store online offrono una quantità spropositata di titoli, tanto da perdere ore soltanto per decidere quale volume elettronico iniziare. Il prezzo, sui vari siti online, è di circa 100 euro.