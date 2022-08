Dai tablet alle app, i 5 migliori gadget hi-tech per i bambini

Tablet, smartphone e app. I giochi dei più piccoli hanno da tempo abbracciato il digitale. Anche in spiaggia. Invece di racchettoni e castelli di sabbia, è sempre più frequente portare sotto l’ombrellone un gadget hi-tech. Dato che per il ritorno a scuola manca ancora circa un mese, ecco qualche idea per le vacanze di agosto. Il Guardian ha selezionato cinque device di varia natura, capaci di intrattenere diverse fasce di età. Dalla pallina che si controlla con lo smartphone ai walkie-talkie, ecco prezzi e caratteristiche dei migliori sul mercato.

Estate 2022, cinque gadget hi-tech per bambini da portare in vacanza

1. Sphero Mini, una pallina che si usa direttamente con lo smartphone

Fra tutte le scelte del Guardian, quella più interessante e singolare è indubbiamente Sphero Mini. Si tratta di una piccola pallina che si può controllare tramite un’app su ogni device mobile, dallo smartphone al tablet. È davvero piccola e consente ai bambini di giocare senza rischiare di colpire e distruggere i mobili di casa ad ogni movimento. Sugli scudi anche le app Sphero Play e Edu, disponibili gratuitamente su App Store e Play Store. La prima include un buon numero di giochi, mentre la seconda è improntata sull’apprendimento. Il prezzo su Amazon è di 59,99 euro.

2. Amazon Fire Kids 7, il gadget hi-tech a misura di bambino

Sempre più spesso i bambini utilizzano smartphone o tablet dei genitori per passare il tempo. La loro esuberanza però può mandare facilmente in frantumi schermo e scocca dei device di fascia alta. Un’ottima soluzione, in tal senso, è l’Amazon Fire Kids 7, ultima versione del tablet dedicato esclusivamente ai più piccoli. Ne esistono due versioni: una normale destinata alla fascia 3-7 anni e una Pro per quella 6-12. Con schermo da 7 pollici e processore quad-core, vanta 16 o 32 Gb di memoria e una scocca in plastica capace di resistere a ogni caduta. Inoltre ha il supporto al Kids+, piattaforma ricca di contenuti per bambini dallo svago all’apprendimento. Il prezzo è di 79,99 euro ed è solo in colorazione nera, cui è possibile aggiungere le custodie pastello con l’aggiunta di 29,99 euro.

3. VTech Kidizoom Duo 5.0, fotocamera di qualità con filtri e supporto video

Piccola, facile da usare e capace di non far rimpiangere uno smartphone. Tutto questo è VTech Kidizoom Duo 5.0, fotocamera per bambini in plastica robusta. Perfetta per la fascia 3-9 anni, cattura foto con un obiettivo da 5 Megapixel e vanta anche una fotocamera per i selfie. Lo schermo, seppur piccolino con i suoi 2,4 pollici, è di buona qualità e consente di visualizzare gli scatti con vari filtri ed effetti divertenti. Permette anche di girare brevi video, ma necessita di una scheda SD per l’archiviazione. Necessarie quattro batterie AA per l’utilizzo, che dovranno però essere cambiate molto spesso. Il prezzo su Amazon è di 57,65 euro.

4. Garmin Vivofit Jr 3, il fitness tracker perfetto per i bambini

Garmin, azienda leader nella tecnologia Gps, ha ideato il gadget hi-tech perfetto per il fitness dei più piccoli. È disponibile infatti sul sito ufficiale il Vivofit Jr 3, pensato appositamente per i più piccoli. Resistente all’acqua fino a 50 metri, possiede una batteria capace di durare fino a un anno prima della sostituzione. Il quadrante da 14×14 millimetri consente di visualizzare i parametri vitali e la qualità del sonno, oltre che di intraprendere sfide divertenti e istruttive. I genitori possono infatti gestire l’app per assegnare compiti e ricompense ai propri figli, aiutandoli nell’esplorazione e nella crescita. Il prezzo è di 89,99 euro.

5. Motorola T42 Talkabout, il walkie-talkie per divertirsi all’aria aperta

Per chi vuole evitare smartphone e relative tariffe, i walkie-talkie sono un’ottima alternativa. Consentono ai bambini di tenersi in contatto con amici e familiari anche a grandi distanze a costo zero. Il migliore, secondo il Guardian, è il Motorola T42 Talkabout, disponibile anche in varie colorazioni. Facile da configurare, garantisce una portata di quattro chilometri, anche se l’utilizzo perfetto si limita a circa 500 metri. Per funzionare richiede tre batterie AAA, che consentono 18 ore di utilizzo in conversazione e fino a quattro giorni in stand-by. Presente anche una clip per attaccarlo alla cintura ed evitare di lasciarlo in giro. Il prezzo è di 29,70 euro.