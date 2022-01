Il tabaccaio di Vienna stasera su Rai 3: 5 curiosità sul film in onda alle 21.20

Simon Morzé è il protagonista de Il tabaccaio di Vienna, in onda stasera, giovedì 13 gennaio 2022, alle 21.20 su Rai 3. Diretto da Nikolaus Leytner e uscito nelle sale nel 2018, il film racconta la storia dell’adolescente Franz che, mandato a Vienna dalla madre per trovare un lavoro e racimolare un po’ di denaro, incontra Sigmund Freud.

Il tabaccaio di Vienna: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Il tabaccaio di Vienna: la trama

Il giovane Franz si trasferisce a Vienna per lavorare come apprendista in una tabaccheria. Mentre impara il mestiere dal suo maestro Otto Trsnjek, inizia a conoscere il leggendario Sigmund Freud, cliente abituale del negozio, col quale intreccia una profonda quanto insolita amicizia. Quando si innamora della ballerina di varietà Anezka, il ragazzi chiede consiglio proprio al professore che, nonostante l’età e il lavoro sulla psicanalisi, è costretto ad ammettere che le donne rappresentano, anche per lui, un grande mistero. Da un momento all’altro, però, le cose iniziano a precipitare: la Germania nazista di Hitler prende il controllo dell’Austria e, nella vita del diciassettenne, l’amore non è più una priorità davanti alla confusione generata dall’ormai inesorabile Seconda Guerra Mondiale. Una situazione che costringerà Franz, Freud e Anezka a fare la più complicata delle scelte: rimanere e rischiare la vita o abbandonare tutto e fuggire.

Il tabaccaio di Vienna: il cast

Accanto a Simon Morzé nei panni di Franz Huchel, nel cast de Il tabaccaio di Vienna troviamo anche Bruno Ganz (Sigmund Freud), Johannes Krisch (Otto Trsnjek), Emma Drogunova (Anezka), Karoline Eichorn (Anna Freud), Michael Fiz (Roter Egon ‘Il Rosso’), Regina Fritsch (Margarete Huchel) e Gerhard Liebmann (Heinzi).

Il tabaccaio di Vienna: 5 curiosità sulla pellicola

1) Il tabaccaio di Vienna: ispirato a un bestseller

Il tabaccaio di Vienna funge da adattamento del libro Der Trafikant (The Tobacconist) del romanziere Robert Seethaler, pubblicato nel 2012.

#InLibreria "Il tabaccaio di Vienna": il coraggio di scegliere la strada giusta quando tutti battono quella sbagliata pic.twitter.com/V251ECqGQj — Rizzoli Libri (@RizzoliLibri) January 16, 2015

2) Il tabaccaio di Vienna: il cameo dell’autore

Invitato dal regista, Seethaler ha fatto una piccola apparizione tra le comparse della pellicola.

3) Il tabaccaio di Vienna: una colonna sonora degna di Hollywood

Le musiche originali del progetto sono state composte dal musicista tedesco Matthias Weber che, in passato, ha curato la colonna sonora di titoli come Il mio miglior nemico e Lo straniero della valle oscura – Dark Valley. Ma non è tutto. Weber, infatti, ha collaborato anche alle musiche del film Oscar Pearl Harbor, del fantasy La leggenda degli uomini straordinari e di serie tivù cult come Baywatch, I Soprano, The Shield e The Good Wife.

4) Il tabaccaio di Vienna: da Vienna alla Baviera

Le riprese de Il tabaccaio di Vienna si sono divise tra Vienna, Baviera, Alto Adige e Alta Austria.

5) Il tabaccaio di Vienna: per l’Italia un debutto esclusivamente televisivo

Mentre nei cinema austriaci la pellicola è approdata il 12 ottobre 2018, in Italia non è mai arrivata sul grande schermo. Ha debuttato direttamente in televisione, sempre su Rai 3, il 16 gennaio 2021.