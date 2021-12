La prima domanda che ci si pone è perché la grande retrospettiva di Sylvester Stallone sia stata aperta a Hagen, cittadina anonima della Ruhr deindustrializzata, e non a Berlino, Amburgo o Monaco. Anzi, prima ci si dovrebbe chiedere a dire il vero come mai Sly, a 75 anni suonati, sia come artista ancora un perfetto sconosciuto. Le mostre precedenti, al Museo di Stato russo a San Pietroburgo nel 2013 e quella al Museo d’arte contemporanea a Nizza nel 2015, non proprio quindi in location di terza classe, non l’hanno comunque elevato nell’Olimpo dei pittori contemporanei e nemmeno gli hanno regalato ulteriore fama. Stallone e pennello sono rimasti un binomio surreale, lontano dall’immaginario collettivo mondiale di Rocky e Rambo e delle nomine agli Oscar e ai Golden Globe. Il pubblico planetario non sa, va informato.

La storia del Museo Osthaus di Hagen, dal 1902 alla rinascita degli Anni 2000

Così dice Tayfun Belgin, il direttore dell’Osthaus Museum, che praticamente in solitaria, con un manipolo di amici e colleghi sparsi tra Germania, Russia e Stati Uniti, è riuscito a portare oltre 50 opere di Stallone a Hagen. Che non è propriamente l’ombelico artistico in terra teutonica, anche se ha la sua illustre storia. Nella grigia città che in due secoli ha visto ascesa e declino dell’industria dell’acciaio, il Museo Osthaus è stato infatti sempre un faro sull’arte. Aperto nel 1902, l’allora Museo Folkwang è stato il primo museo d’arte contemporanea al mondo, in cui il mecenate Karl Ernst Osthaus organizzava mostre reclutando gli artisti del tempo. La sede ha cambiato più volte il nome, negli Anni 30 era il Christian Rohlfs Museum e durante il nazismo il Karl Ernst Osthaus Museum. Ristrutturato negli Anni 2000 è il fiore all’occhiello di Hagen, diretto dal 2007 da Belgin.

I quadri esposti a Hagen documentano tutta la carriera dell’artista Stallone

Il direttore, arrivato in Germania all’età di cinque anni dalla Turchia e con un passato da batterista rock, non è solo un famoso storico dell’arte, ma anche un grande fan di Stallone e buon amico di Evgenia Petrova, con la quale ha curato il catalogo della mostra e che è soprattutto la vice direttrice del Museo statale russo di San Pietroburgo dove sei anni fa è finita una serie di opere di Sly. A Hagen ne sono arrivate 53, in parte inviate dall’autore e i parte da collezionisti privati. Fondamentale per la realizzazione della mostra, nel cerchio stretto di Belgin, è stato anche il contributo di Joseph Kiblitsky, esule dall’Unione Sovietica negli Anni 80 e trapiantato in Germania, fotografo, collezionista e curatore di fama internazionale. I quadri esposti al Museo Osthaus documentano tutta la carriera dell’artista Stallone, iniziata nella seconda metà degli Anni 60, quando ancora il cinema non aveva trovato il suo eroe coi guantoni.

Sly e la svolta espressionista degli Anni 90

I dipinti di questa prima fase, quasi delicati, sperimentali, si distinguono nettamente da quelli post Rocky, dal 1976 in poi, dove stile, tecnica e temi trovano altra forza e carattere. Gli Anni 80 sono caratterizzati dai toni bui e la pittura è segnata anche dalla morte della sua manager. Nei 90 c’è l’evoluzione espressionista, lo studio dei grandi, da Picasso a Gerhard Richter. All’inizio di dicembre Stallone è arrivato a Hagen per l’inaugurazione, accompagnato da una lunga intervista sul settimanale Der Spiegel in cui ha raccontato la sua vita a lato del set e immerso nel suo atelier. Per Tayfun Belgin l’arte di Sylvester Stallone è fatta di fantasia e sogni, ma anche di realtà, vita e morte. E la carriera dell’attore è un tutt’uno con quella dell’artista, nella quale si ritrova la ricorrente identificazione con Rocky, icona immortale.