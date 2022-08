Sylvester Stallone, la moglie chiede il divorzio dopo 25 anni

Dopo 25 anni la moglie di Sylvester Stallone ha chiesto ufficialmente il divorzio, ecco cos’è successo tra i due sposi e quali sono le loro reazioni.

Il divorzio tra Sylvester Stallone e sua moglie

Sylvester Stallone e sua moglie Jennifer Flavin stanno per separarsi dopo 25 anni di matrimonio. Secondo il sito web di gossip TMZ che ha dato la notizia per primo, è stata l’ex modella e moglie di Stallone, Jennifer Flavin, a fare la prima mossa per divorziare. Infatti, la donna ha lanciato una grave accusa all’attore, vale a dire quella di aver trasferito e dissipato beni dai fondi coniugali.

Pochi giorni fa poi, Stallone ha mostrato il suo nuovo tatuaggio sul braccio, il suo cane di razza bullmastiff che copre il tattoo con il volto dell’amata Jennifer, un tatuaggio storico che aveva sul bicipite. Questo è stato un piccolo indizio che aveva già allarmato i più esperti lasciando intendere che la coppia fosse in crisi.

Le parole di Jennifer Flavin Stallone

Un’intervista esclusiva a People Jennifer Flavin ha espresso di essere molto «triste» per la richiesta di divorzio dal marito Sylvester Stallone, ma che in ogni caso tra loro «le cose andranno comunque avanti amichevolmente». Nell’intervista ha anche spiegato: «Sono triste di annunciare che dopo 25 anni di matrimonio ho chiesto il divorzio da mio marito Sylvester Stallone. Anche se non saremo più sposati, apprezzerò sempre la relazione di oltre 30 anni che abbiamo condiviso, e so che siamo entrambi impegnati con le nostre bellissime figlie. Chiedo privacy per la nostra famiglia mentre andiamo avanti amichevolmente». Inoltre, nei documenti del divorzio depositati si può comprendere la causa della separazione e infatti si legge: «Su informazione e convinzione della moglie, il marito si sarebbe impegnato nella dissipazione, esaurimento e/o spreco intenzionale dei beni coniugali con un impatto economico negativo sul patrimonio coniugale…».

Per questa ragione, a seguito dell’imminente divorzio, a Sylvester Stallone potrebbe essere imposto il «divieto di vendere, trasferire, assegnare, gravare o dissipare qualsiasi patrimonio per tutta la durata del procedimento».