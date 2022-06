Dove vedere Svizzera – Spagna di Nations League? Orario, arbitro e formazioni

Continua l’appuntamento con la Nations League. Stasera 9 giugno, in diretta alle 20,45 su Sky Sport e in chiaro su Canale 20, la Svizzera ospita la Spagna di Luis Enrique a Ginevra. Al momento gli elvetici sono all’ultimo posto del Gruppo 2 di Lega A con zero punti. Li precedono proprio le Furie Rosse con due punti, alle spalle di Portogallo e Repubblica Ceca a quota quattro. Nell’ultima giornata, i rossocrociati hanno subito una pesantissima sconfitta per 4-0 contro Cristiano Ronaldo e compagni, mentre gli iberici hanno pareggiato 2-2 in Repubblica Ceca. Arbitro della partita sarà l’olandese Serdar Gözübüyük, assistito dai connazionali Joost van Zuilen e Johan Balder. Quarto uomo sarà Jeroen Manschot, mentre al Var siederanno Danny Makkelie e Laurens Gerrets. L’incontro sarà visibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e sulla piattaforma SkyGo.

«Dobbiamo ritrovare concretezza e disciplina», ha detto in conferenza stampa Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera. La sua formazione, dopo aver staccato il pass per Qatar 2022 ai danni dell’Italia, ha infatti perso la bussola inanellando diversi risultati negativi. «Abbiamo le gambe, ci è mancata la testa», ha confermato l’atalantino Remo Freuler, che ha parlato di una poca concentrazione in campo. «Mi piace la Svizzera di Yakin così come apprezzavo il lavoro di Petkovic», ha dichiarato invece il tecnico spagnolo Luis Enrique. L’ex allenatore della Roma ha ben in mente i quarti di finale degli Europei 2021, quando la sua formazione riuscì ad avere la meglio sulla Svizzera solo ai calci di rigore. «Hanno una squadra fisica». Identico anche il pensiero di Sergio Busquets, leader del centrocampo iberico e del Barcellona, che ha parlato di una «partita dura da affrontare».

Svizzera – Spagna, le probabili formazioni di Nations League stasera 9 giugno 2022 su Canale 20

Qui Svizzera, in campo gli “italiani” Freuler e Rodriguez

Alla ricerca dei primi punti in Nations League, la Svizzera di Yakin dovrebbe optare per un modulo offensivo. Contro la Spagna, davanti al portiere Sommer, per gli elvetici ci saranno in coppia Elvedi e Akanji. Sulle fasce invece spazio per l’ex Udinese Widmer e il torinista Rodriguez, con un passato anche al Milan. A centrocampo agiranno con ogni probabilità l’atalantino Freuler e Xhaka, mentre sulla trequarti spazio a Steffen, Okafor e l’ex interista Shaqiri. In attacco dovrebbe tornare titolare Embolo, con Seferovic in panchina.

Qui Spagna, Morata con Ansu Fati e Ferran Torres

Luis Enrique dovrebbe cambiare poco rispetto alla formazione tipo, in campo con il classico 4-3-3. Per la terza giornata di Nations League fra i pali ci sarà Unai Simon, ormai titolare della Roja al posto di De Gea. Al centro della difesa spazio a Pau Torres in coppia con Martinez Berridi, con Azpilicueta a destra e Jordi Alba a sinistra. In mediana confermato Sergio Busquets con ai suoi fianchi il giovanissimo talento del Barcellona Gavi e Koke. In attacco, maglia da titolare per Alvaro Morata con i blaugrana Ferran Torres e Ansu Fati sugli esterni.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Steffen, Shaqiri, Okafor; Embolo. Ct: Yakin.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Martinez, Jordi Alba; Busquets, Gavi, Koke; Ferran Torres, Morata, Ansu Fati. Ct: Enrique.