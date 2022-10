Svizzera, pannelli solari obbligatori su tutti i nuovi edifici

Svolta green per la Svizzera che ha preso un’importante decisione, ovvero rendere obbligatori i pannelli solari su tutti i nuovi edifici delle diverse città. Si tratta di una rivoluzione ecosostenibile che può avere benefici anche per gli inquilini, capaci di risparmiare sui costi energetici.

La rivoluzione della Svizzera e l’obbligo dei pannelli solari

La rivoluzione green della Svizzera sui pannelli solari è concreta e pratica. Infatti, il governo ha deciso che a partire da ottobre tutti i nuovi edifici e le nuove costruzioni immobiliari delle città devono essere dotati obbligatoriamente di pannelli solari. Il Parlamento di Berna ha accolto positivamente un progetto che già diverso tempo fa era stato presentato al governo. In questo modo, la nazione elvetica punta a diminuire la sua dipendenza verso le materie non rinnovabili.

Allo stesso tempo, la Svizzera vuole essere dipendente dalle nazioni che vendono idrocarburi, distaccandosi anche dalla crisi dell’Ucraina che ha bloccato il mercato in tutto il vecchio continente. Il governo svizzero ha deciso per questa spinta green anche per il pericolo e la paura di rimanere a corto di energia vista la situazione della Russia e la possibilità che la guerra non termini nel breve periodo.

Le normative green da rispettare

Anche se molti hanno espresso timori e preoccupazioni per i costi dei pannelli solari, le nuove normative sono state diramate. Infatti, per ora l’obbligo vige soltanto per le costruzioni che hanno una superficie alla base di almeno 300 mq. Tuttavia, i singoli cantoni possono decidere se e quando rendere queste regole più restrittive, adattandole ai cittadini.

Questa è l’ennesima iniziativa che il governo di Berna prende a favore delle energie rinnovabili. D’altronde, in Svizzera ci sono tantissime centrali idroelettriche che forniscono una grande quantità di energia al paese e una piccola parte dell’energia invece, viene ottenuta grazie all’uso delle centrali nucleari presenti sul territorio.