Svizzera, ghiacciaio si scioglie: riemerge aereo disperso nel 1968

In Svizzera si scioglie un ghiacciaio e riemerge un aereo disperso nel 1968. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa scoperta.

Le condizioni dell’aereo che è stato ritrovato

Il surriscaldamento globale, che sulle Alpi procede a velocità della luce rispetto al resto del mondo, sta accelerando lo scioglimento dei ghiacciai svizzeri e sta rivelando tanti “segreti” che custodivano da decenni: alcuni escursionisti impegnati in una scalata sul ghiacciaio di Chessjen, nel cantone meridionale Vallese, hanno trovato dei resti umani di una persona, mentre una settimana prima un altro corpo era stato trovato sul ghiacciaio Stockji, a nord-ovest del Cervino.

Lo scioglimento del ghiacciaio di Aletsch a Valais, in Svizzera, ha fatto riemergere i resti di un aereo Piper Cherokee che si era schiantato nel 1968 per non essere più ritrovato. A più di 50 anni di distanza sono ancora in buone condizioni, preservati dalla neve, i sedili dei passeggeri. «Da lontano, credevo di aver visto due zaini», ha detto Dominik Nellen, 38 anni, che ha ritrovato la carcassa dell’aereo. Il velivolo si schiantò quasi cinquanta anni fa con a bordo un insegnante, un primario e suo figlio, tutti zurighesi, i corpi vennero recuperati all’epoca, ma il relitto no.

L’aereo ritrovato preoccupa gli scienziati

Gli scienziati hanno da tempo lanciato l’allarme sulla velocità con cui i ghiacciai alpini si stanno sciogliendo: se non si invertirà la rotta del cambiamento climatico, dicono, entro il 2090 potrebbe salvarsi solo il 10% dei ghiacciai esistenti, con conseguenze devastanti per l’ecosistema mondiale. Infatti sul piano alpino le temperature stanno aumentando a una velocità sorprendente rispetto alla media globale. L’atmosfera, al di sopra dei 3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio e addirittura a fine luglio lo zero termico è stato registrato a 5.184 metri sulle Alpi svizzere, dato senza precedenti rispetto al passato. Insomma, il riscaldamento globale sta sciogliendo i ghiacciai svizzeri e ciò rappresenta un serio problema anche se potrebbe risolvere misteri come quello dell’aereo scomparso nel 1968.