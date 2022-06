Svizzera, la Ferrovia Retica prepara il treno più lungo del mondo

A ottobre bisognerà aggiornare il libro dei record. In Svizzera sta per essere completato il treno più lungo del mondo. Lo ha annunciato ieri la Ferrovia Retica, compagnia che gestisce il traffico su rotaie del cantone dei Grigioni. Il nuovo convoglio, che dovrebbe misurare quasi due chilometri di lunghezza, partirà il prossimo 29 ottobre per celebrare i 175 anni dell’azienda. Se l’impresa dovesse riuscire, è in programma l’iscrizione al Guinness World Record per sigillare ancor di più l’evento nella storia ferroviaria.

LEGGI ANCHE: Dalla Svizzera all’Italia, le 10 ferrovie più affascinanti d’Europa per Lonely Planet

Il treno attraverserà un’area svizzera patrimonio per l’Unesco

Il treno passeggeri dovrebbe partire, se tutto dovesse andare secondo i piani, fra poco meno di quattro mesi. Facendo uso delle emblematiche carrozze rosse, attraverserà 25 chilometri fra Preda e Alvaneu, frazione del comune di Albula nel cantone dei Grigioni. Si tratta di un percorso che attraversa un’area eletta patrimonio mondiale dell’umanità per l’Unesco e che comprende lo spettacolare viadotto di Landwasser. Qui è possibile fare un viaggio anche sul Bernina Express, uno dei treni di maggior interesse paesaggistico al mondo. Si tratta, come conferma la Rsi, di un percorso tortuoso e pieno di insidie, soprattutto a causa degli 800 metri di dislivello in discesa fra le due destinazioni.

La Ferrovia Retica, compagnia ideatrice del progetto, ha in mente un serpentone di quasi due chilometri – 1910 metri per l’esattezza – dai numeri sbalorditivi. Farà uso infatti di ben 100 carrozze per un peso totale di quasi tre tonnellate. A bordo vi saranno sette macchinisti, 21 tecnici per ogni evenienza meccanica e 150 passeggeri. L’accesso sarà consentito esclusivamente su invito, ma la compagnia ha in mente di organizzare una festa per altre 3 mila persone nel vicino comune di Bergün. «Vogliamo realizzare un’impresa pionieristica che celebri a dovere i nostri 175 anni di attività», ha dichiarato ai media locali Renato Frascati, direttore di Ferrovia Retica. In parallelo si spera di attirare l’attenzione turistica sul cantone dei Grigioni e tentare anche l’ingresso nel Guinness World Record. Se infatti il viaggio, che si stima possa durare 46 minuti, non dovesse avere intoppi, è già pronto il modulo di iscrizione.