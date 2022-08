Svezia, traghetto in fiamme con 300 persone a bordo

La popolazione dell’isola di Gotska Sandön, nel mar Baltico, al largo della Svezia, è in ansia le alte fiamme che hanno avvolto un traghetto a poche decine di metri dalla propria costa. A bordo del mezzo, al cui interno si è sviluppato un incendio, ci sarebbero intorno a 300 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. A rendere nota la vicenda sono state le autorità svedesi, che hanno anche sottolineato come non ci siano né feriti né tantomeno vittime. Per evacuare lo staff e i passeggeri sono stati coinvolti 3 elicotteri e 7 navi, oltre ai mezzi della guardia costiera.

A fuoco un traghetto a largo della Svezia: «Incendio sotto controllo»

Ha fatto immediatamente chiarezza l’amministrazione marittima svedese, con il portavoce Jonas Franzen. «L’incendio si è sviluppato dal ponte-auto», ha dichiarato, prima di specificare che «le fiamme sono sotto controllo». A intervenire sulla vicenda è stata anche la corrispettiva portavoce norvegese, Lisa Mjörning, che ha dichiarato di aver «allertato tutte le unità disponibili e tutte le navi nelle vicinanze affinché prestino soccorso alle persone a bordo». Restano da chiarire appieno le cause dell’incendio, che sembra essere partito da uno pneumatico di una delle auto parcheggiate all’interno del traghetto.

La ricostruzione: a bruciare sarebbe stato uno pneumatico

Le autorità hanno riferito che il traghetto, con a bordo 300 persone, è partito da Nynäshamn ed era diretto a Visby. Arrivato al largo dell’isola di Gotska Sandön, però, si è sviluppato a dal ponte-auto, forse partendo da uno pneumatico di una autovettura. Il tutto è accaduto intorno alle 13. Dopo le prime segnalazioni, le autorità hanno inviato prontamente elicotteri e navi per evacuare il mezzo. Oltre alla guardia costiera e alla Sea Rescue Society, tre elicotteri hanno agevolato l’evacuazione assistito da altre 7 navi, tra quelle inviate sul posto e quelle già vicine nei mari svedesi.