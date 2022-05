La Svezia firma la domanda per aderire alla Nato

La ministra degli Esteri della Svezia Ann Linde questa mattina ha firmato la domanda di adesione del Paese alla Nato. Come riporta la Cnn, si tratta del passo formale di Stoccolma verso l’ingresso nell’Alleanza Atlantica. Restano da superare però le resistenze della Turchia contraria all’adesione di Svezia e Finlandia. L’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell si è detto ottimista. «Sono sicuro che la Svezia e la Finlandia nella loro richiesta di adesione alla Nato riceveranno un forte sostegno da tutti i Paesi Ue perché ciò aumenta la sicurezza e ci rende più forti», ha dichiarato. Sulla posizione di Ankara, Borrell ha aggiunto che «il Consiglio Atlantico supporterà il più possibile» l’adesione dei due Paesi e «so che la Turchia ha avanzato qualche obiezione ma la Nato sarà in grado di superarle».

Perché la Turchia è contro l’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato

Ankara finora si è opposta all’ingresso di Stoccolma e Helsinki nell’Alleanza Atlantica. E non solo per il legame che lega Turchia e Russia. «Non diremo di sì alla loro adesione alla Nato», ha ribadito il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, «da entrambi i Paesi non c’è un atteggiamento chiaro nei confronti delle organizzazioni terroristiche». Erdogan si riferisce al sostegno dato dai due Paesi scandinavi ai movimenti curdi. «I due Paesi», ha detto Erdogan senza mezzi termini, «danno rifugio a troppi terroristi». Nel mirino c’è soprattutto la Svezia che da sempre ospita rifugiati politici da Turchia, Iran, e Iraq. I curdi in Svezia hanno diverse organizzazioni, una delle quali è vicina al Pkk, il Partito dei Lavoratori Curdo. L’intera comunità ha sostenuto la causa del leader Abdullah Ocalan, arrestato nel 1999. Diverso il caso della Finlandia, dove i sostenitori del Pkk sono molti meno anche se i curdi espatriati dalla Turchia sono riconosciuti come perseguitati e hanno il diritto d’asilo.