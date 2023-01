Svezia, scoperto il più grande giacimento UE di terre rare

Scoperta eccezionale in Svezia, è stato trovato il più grande giacimento di terre rare in UE. Il deposito inizierà la produzione nel 2027 come ha affermato un dirigente della società mineraria svedese Lkab, di proprietà del governo. Secondo i primi dati, si potrà estrarre fino a una tonnellata di metalli fondamentali per l’industria tecnologica ed elettronica.

La scoperta del giacimento di terre rare in Svezia

In Svezia i ricercatori hanno effettuato una scoperta storica trovando il più grande giacimento conosciuto in Europa di terre rare. L’annuncio ufficiale è stato emanato dal gruppo minerario Lkab. Le terre rare sono 17 elementi minerali utili nei settori della tecnologia avanzata e delle energie rinnovabili. Sono necessari per prodotti come i magneti, le fibre ottiche e le batterie ricaricabili. Il giacimento è stato trovato nella regione di Kiruna, nel nord della Svezia.

Stando ai primi dati analizzati, dal deposito potrebbe essere estratto fino a un milione di tonnellate di terre rare. Per il mercato europeo si tratta di un’eccellente notizia, perché rappresenterebbe uno spiraglio di libertà per l’Europa nei confronti della Cina per la richiesta di questi metalli. Infatti, Pechino possiede il 35% delle riserve sfruttabili e detiene il controllo del 95% del mercato mondiale.

Le parole dell’amministratore delegato di Lkab

Jan Mostroem, il presidente e amministratore delegato di Lkab ha affermato, ripreso dall’emittente «Svt»: «È il più grande deposito conosciuto di metalli delle terre rare nella nostra parte del mondo e potrebbe diventare un elemento fondamentale per ottenere le materie prime critiche che sono assolutamente cruciali per consentire la transizione verde. Siamo di fronte a un problema di approvvigionamento».

Nel frattempo, l’azienda ha già progettato un parco industriale circolare a Lulea, con novità tecnologiche per l’estrazione e la lavorazione di fosforo, elementi terrestri e fluoro. L’inizio della produzione previsto è il 2027, ha spiegato Leif Bostroem, direttore dell’area commerciale Prodotti speciali di Lkab.