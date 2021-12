Susy del Giudice chi è: carriera e vita privata dell’attrice de I fratelli De Filippo stasera su Rai1

Una serata in compagnia del teatro napoletano. Stasera 30 dicembre, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda I fratelli De Filippo, film di Sergio Rubini presentato alla Festa del Cinema di Roma dello scorso ottobre. Nel cast Giancarlo Giannini, Biagio Izzo e Susy del Giudice. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

I fratelli De Filippo, trama e cast del film stasera 30 dicembre 2021 su Rai1

La narrazione parte da Napoli agli inizi del Novecento, dove Eduardo (Mario Autore), Peppino (Domenico Pinelli) e Titina De Filippo (Anna Ferraioli Ravel) vivono con la madre Luisa (Susy Del Giudice). Il padre biologico è il grande commediografo Eduardo Scarpetta (Giancarlo Giannini) che, pur garantendo loro la possibilità di studiare, non li riconosce mai come propri e li ritiene inferiori a Vincenzo (Biagio Izzo), che ritiene unico erede della sua arte. Quando l’uomo muore, nel 1925, i tre fratelli scoprono di non aver ricevuto nulla in eredità e sono costretti ad arrangiarsi.

Peppino allora affina le proprie capacità con diverse compagnie locali. Titina sposa l’attore Pietro Carloni, dal quale ha un figlio e con cui si esibisce in riviste di avanspettacolo e varietà. Eduardo infine lavora come attore nella compagnia del fratellastro Vincenzo. Stanchi di sprecare il loro tempo senza mettere in luce il loro talento, iniziano a pensare di formare una propria compagnia, I fratelli De Filippo, ma rivalità e continui litigi non consentono mai al progetto di decollare. Eduardo cerca infatti di primeggiare scatenando l’invidia del fratello Peppino, mentre Titina si trova spesso in condizioni di inferiorità poiché, a detta dei fratelli, non incarna l’ideale di avvenenza del periodo. Sarà però con il capolavoro Natale in casa Cupiello, scritto da Eduardo nel 1931, che la loro vita cambierà definitivamente.

Susy del Giudice, carriera e vita privata dell’attrice de I fratelli De Filippo stasera 30 dicembre 2021 su Rai1

Susy del Giudice, carriera professionale

Volto di Luisa de Filippo, madre dei tre fratelli protagonisti, è Susy del Giudice, attrice nata a Napoli il 9 febbraio 1969. Fin da piccola non ha mai nascosto la passione per la recitazione e il teatro, esordendo sul palcoscenico a sette anni al fianco di Beniamino Maggio. La sua carriera si è poi dispiegata come componente di numerose compagnie, tra cui meritano una menzione speciale quella di Mario Scarpetta, figlio di Vincenzo e nipote di Eduardo. Successivamente è divenuta attrice protagonista degli spettacoli di Vincenzo Salemme, di cui si ricordano Bello di papà e Sogni e bisogni, incubi e risvegli.

Diverse anche le sue apparizioni sul grande schermo. Dopo l’esordio nel 1975 con Pasqualino Settebellezze di Lina Wertmüller, ha recitato per Paolo Virzì in Tutti i santi giorni e Rocco Papaleo in Una piccola impresa meridionale. Tante anche le apparizioni televisive, tra cui si ricordano le serie Capri, La squadra e Distretto di Polizia. Di recente è apparsa anche in sei episodi de Il commissario Ricciardi e ne Le indagini di Lolita Lobosco.

Susy del Giudice, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Susy del Giudice è sposata con l’attore Giovanni Esposito, da cui ha avuto una figlia, Mela. È presente sui social con una pagina ufficiale su Facebook che conta poco più di 800 follower e un account Instagram, dove ne vanta 936.