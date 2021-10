Susan Saradon, i 75 anni dell’anti diva di Hollywood

La vita di Susan Saradon che il 4 ottobre compie 75 anni è un inno alla positività. Lo si nota osservando ogni aspetto della sua vita a partire dalla filosofia con la quale sta affrontando il passare del tempo «Invecchiare è una buona cosa, se non invecchi vuol dire che sei morto!».

La biografia di Susan Saradon

Susan Abigail Tomalin, vero nome della Saradon, è nata a New York il 4 ottobre 1946 da una madre di origini italiane e un padre con radici inglesi, tedesche, irlandesi e gallesi. Convinta attivista politica Susan ha sposato numerose cause umanitarie nel corso della sua vita dalla guerra nel Vietnam ai diritti civili. Ha sempre avuto un rapporto disinvolto con le droghe sostenendo che ancora oggi consuma marijuana e che il mondo sarebbe un post migliose se tutti si facessero qualche spinello in più.

La carriera

Nonostante molti provini e tanta gavetta in pellicole minori l’inizio della carriera di Susan non è stato semplice. Per farsi notare ha dovuto aspettare il 1976 quando il The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman, l’ha consacrata definitivamente agli occhi della critica.

Tra i suoi film più celebri oltre al mitico Thelma e Louise di Ridley Scotto accanto a un giovanissimo e Brad Pitt e a Geena David vanno ricordati Dead Man Walking – Condannato a morte (1995) di Tim Robbins, Calda emozione (1990), diretto da Luis Mandoki e Le streghe di Eastwick. Da inizio carriera a oggi Susan Saradon ha partecipato a 84 film.

La vita privata

Per 23 anni l’attrice è stata sposata con il regista Tim Robbins dal quale si è separata nel 2009 ha avuto due figli. In precedenza Susan, dal 1984 al 1988, è stata legata al regista italiano Franco Amurri, dal quale ha avuto una figlia, Eva, che oggi ha 36 anni e che è nata quando la Saradon aveva 46 anni.

In gioventù, invece, aveva avuto un’intensa storia d’amore con David Bowie e una relazione con Sean Penn. Di recente la Saradon ha detto di preferire uscire con gli uomini più giovani di lei perché li trova più curiosi e vivaci dato che ormai i coetanei hanno poco da offrirle. In un’intervista ha dichiarato: «Trovo difficile ora trovare ragazzi più grandi con cui uscire che sarebbero appropriati, cosa che le persone continuano a farmi notare se comincio a frequentare qualcuno più giovane».