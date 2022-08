Surfisti nel Canal Grande individuati, Brugnaro: «Ora la giusta denuncia»

«Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città». Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro aveva descritto i due surfisti sorpresi a sfrecciare in mezzo ai vaporetti, ai taxi e alle barche lungo il Canal Grande. Il primo cittadino aveva anche promesso di offrire una cena a chi avesse contribuito ad individuarli, ma il lavoro della Polizia locale ha già fatto il suo corso.

Surfisti nel Canal Grande

L’episodio è avvenuto all’alba di mercoledì 17 agosto 2022, quando i due ragazzi si sono immersi nel canale con le loro tavole da surf elettriche. Qualcuno li ha immortalati durante le loro evoluzioni e il video è presto diventato virale su tutti i social, con tanto di commenti e polemiche di numerosi utenti. Qualcuno aveva anche ipotizzato si potesse trattare di uno spot pubblicitario o delle riprese di un film, ma in Comune non risultavano richieste per permessi di questo genere.

Qualche ora dopo era intervenuto lo stesso Brugnaro chiedendo ai suoi concittadini di aiutare le autorità ad individuare i due surfisti affinché venissero puniti. Anche se, aveva dovuto constatare, «le nostre armi sono davvero spuntate e servono urgentemente più poteri ai sindaci in tema di sicurezza pubblica».

Ragazzi individuati dalla Polizia locale

Il caso si è risolto dopo poche ore con l’individuazione, da parte della Polizia locale, dei due soggetti coinvolti. A dare notizia del buon esito delle ricerche è stato proprio il primo cittadino, che aveva anche promesso una cena a chi li avesse individuati: «A proposito dei due ”eroi” di stamane, li abbiamo trovati, le loro tavole sono già state sequestrate e fra poco, senza dare ulteriori dettagli, i responsabili saranno tra le nostre braccia e verranno denunciati come meritano». I due dovrebbero rischiare una sanzione penale per aver messo a rischio la sicurezza della navigazione lungo il Canal Grande.