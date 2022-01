Superstore 6, dove vederla? Trama, episodi e come finsce la serie Netflix

Superstore, la serie Netflix, è giunta alla sesta e conclusiva stagione. La lunga fiction sulla vita da supermercato ha fatto divertire moltissime persone in giro per il mondo e come sta accadendo in tante altre produzioni televisive, l’ultimo capitolo si incentra sulla battaglia al covid19.

Proprio per la pandemia l’uscita di questa nuova stagione ha subito un ritardo di oltre un mese. L’arco temporale in cui si svolge la trama è il periodo tra il 2019 ed il 2021. Questa serie disponibile in Italia dal primo gennaio 2022 su Netflix dovrebbe essere, appunto, l’ultima.

Superstore 6: tutti gli episodi della stagione

La sesta stagione di Superstore è composta da quindici episodi. Vediamo quindi quali sono i vari episodi:

I nuovi eroi, essentials;

California Seconda Parte, California Part 2;

Tempo di elezioni, Floor Supervisor;

La ruota della fortuna, Prize Wheel;

Pizza party, Hair Care Products;

La forza della condivisione, Biscuits;

Il trogolo, The Trough;

Regole di Base, Ground Rules;

Il complotto, Cospiracy;

Testimonianze, Depositions;

Grandi Pulizie, Deep Cleaning;

Il sondaggio, Costumer Satisfation;

Lowell Anderson, Lowell Anderson;

Lo store perfetto, Perfect Store;

Liquidazione totale, All Sales Final.

Superstore 6: la trama

Amelia “Amy” Sosa-Dubanowsky, interpretata da America Ferrera e che non parteciperà a questa stagione se non da ospite, lavora ormai da anni a Cloud 9, un grande supermercato. La sua vita procede più o meno in modo sempre uguale, senza una svolta che tuttavia la protagonista attende.

Proprio lei riesce comunque ad instaurare rapporti di amicizia con alcuni suoi colleghi. Tra loro spiccano Cheyenne, una ragazza incinta, e Garrett, un afroamericano paraplegico. Il negozio è gestito da Glenn, il direttore, aiutato da Dina, la sua vice. La squadra è completata da Jonah che cerca di trovare il lato divertente del suo lavoro e Mateo che invece cerca di fare carrierra a tutti i costi.