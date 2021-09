Salone del Mobile 2021: come raggiungere la Fiera di Milano

Dopo l’annullamento del 2020, torna l’appuntamento con il Salone del Mobile 2021, quest’anno chiamato Supersalone. Appuntamento dal 5 al 10 settembre alla Fiera Rho di Milano. Ecco come raggiungerla.

Come raggiungere il Salone del Mobile

Dalla città con i mezzi pubblici

M1 LINEA ROSSA, direzione/fermata Rho-Fieramilano

biglietto extraurbano: 2,50 EUR valido per la tratta da Milano a Rho Fiera o viceversa

biglietto andata/ritorno: 5,00 EUR valido per due viaggi (da Milano a Rho Fiera e viceversa)

biglietto giornaliero Fiera: 7,00 EUR valido per l’intera giornata della convalida senza limite al numero di viaggi da Milano fino alla stazione di Rho Fiera e viceversa

Per maggiori informazioni www.atm.it

Come raggiungere il Salone del Mobile in taxi

I taxi applicano tariffe predeterminate, comprensive di tutti i costi (pedaggio autostradale, supplemento notturno o festivo, tempo di viaggio). L’eventuale richiesta di soste o fermate intermedie impedisce l’applicazione della tariffa fissa.

Le aree di imbarco e sbarco a Fiera Milano sono: Porta Est, Porta Sud, Porta Ovest.

Aeroporto Malpensa-Milano (qualunque via) o viceversa 95 Euro

Aeroporto Malpensa-Fiera Milano, Rho o viceversa 65 Euro

Aeroporto Linate-Fiera Milano, Rho o viceversa 55 Euro

Aeroporto Malpensa-Varese (qualunque via) o viceversa 65 Euro

Aeroporto Malpensa-Aeroporto Linate o viceversa

È anche possibile prenotare un taxi chiamando uno dei seguenti numeri telefonici: 028585 – 026969 – 024040 – 024000 – 025353.

Come raggiungere il Salone del Mobile in treno

È possibile raggiungere la Fiera dalle stazioni Milano Centrale, Garibaldi, Milano Lambrate e con i treni Alta Velocitá e le linee ferroviarie Suburbane.

Da Milano Centrale: fermano alla stazione Rho-Fiera anche i treni regionali delle tratte Torino-Novara-Milano, Varese-Milano, Domodossola-Milano, Arona-Milano e Luino-Milano

Dalla stazione Milano Porta Garibaldi:Passante ferroviario linea S5 direzione Varese o S6 direzione Novara, linea S11 (Chiasso-Como- Milano) fermata Rho-Fiera.

Dalla stazione Milano Cadorna (Ferrovie TRENORD):M1 Linea rossa, direzione/fermata Rho-Fiera

Per maggiori informazioni www.trenord.it

Treni alta velocità: nei giorni del Salone è possibile arrivare e ripartire direttamente dalla stazione di Rho-Fiera Milano con alcuni treni Frecciarossa, Frecciabianca e InterCity. Inoltre, chi è in possesso di un biglietto di ingresso al Salone del Mobile.Milano può usufruire di tariffe agevolate (maggiori dettagli saranno disponibili a breve).

Linee Ferroviarie Suburbane (Passante): Linea S5 Varese-Gallarate- Milano- Pioltello-Treviglio e linea S6 Novara-Magenta- Milano-Treviglio, fermata Rho-Fiera.

Nella tratta urbana è possibile prendere il Passante nelle seguenti stazioni: Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi Passante, Repubblica, Porta Venezia, Dateo e Porta Vittoria.

Attenzione: il biglietto urbano può essere utilizzato solo fino alla stazione di Milano Certosa. Per raggiungere la stazione di Rho-Fiera è necessario avere un biglietto Trenord da Euro 2,20 a corsa.

Per orari e informazioni www.trenitalia.com , www.trenord.it

Per informazioni in tempo reale sulla circolazione dei treni regionali e suburbani www.my-link.it

Come raggiungere il Salone del Mobile in auto

Dalle autostrade A7 Genova, A1 Bologna e A4 Torino, direzione Milano: percorrere la Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscita fieramilano

Dall’autostrada A4 Venezia, direzione Milano:

uscita Pero-fieramilano

uscita Pero-fieramilano Dalle autostrade A8 Varese e A9 Como, direzione Milano:

dalla barriera di Milano Nord proseguire in direzione A4 Venezia, uscita fieramilano

dalla barriera di Milano Nord proseguire in direzione A4 Venezia, uscita fieramilano Da Milano:autostrada A8 Varese, direzione Varese-Como: uscita Fieramilano

Da Milano:autostrada A4 direzione Torino: uscita Pero-fieramilano

Come raggiungere il Salone del Mobile da Linate

Bus Airpullman(a pagamento) per/da Fiera Milano. Imbarco/sbarco Aeroporto:

uscita zona Arrivi. Partenze dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 (ogni ora)

Imbarco/sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est. Partenze dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00 (ogni ora)

Per maggiori informazioni malpensashuttle.it

uscita zona Arrivi. Partenze dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 (ogni ora) Imbarco/sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est. Partenze dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00 (ogni ora) Per maggiori informazioni malpensashuttle.it Bus Star Fly(a pagamento) per/da Fiera Milano. Imbarco/sbarco Aeroporto: uscita zona Arrivi. Partenze alle ore 8.15, 10.15 e 11.00

Imbarco/sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est. Partenze dalle 15.30 alle 18.00 (ogni ora)

Imbarco/sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est. Partenze dalle 15.30 alle 18.00 (ogni ora) Autobus n. 73per Milano San Babila + M1 Linea rossa, direzione/fermata Rho-fieramilano

Informazioni generali aeroporto www.sea-aeroportimilano.it

Come raggiungere il Salone del Mobile da Malpensa

Imbarco/sbarco aeroporto: Terminal 1-Uscita 4. Corse dedicate con partenze dalle 9.00 alle 11.30 ogni 30′. Corse con fermata in fiera solo a richiesta ogni 20′. Imbarco/sbarco Fiera: parcheggi bus

Per maggiori informazioni www.malpensashuttle.it

Malpensa Bus Express

Imbarco/sbarco aeroporto: Terminal 1-Uscita 4. Partenze ogni 20′, fermata in fiera solo su richiesta. Imbarco/sbarco Fiera: parcheggi bus Porta Est. Partenze alle 14.30, dalle 15.15 alle 18.45 ogni 30′, ultima corsa 19.30.

Per maggiori informazioni www.autostradale.it

Imbarco/sbarco aeroporto: Terminal 1-Uscita 4. Partenze ogni 20′, fermata in fiera solo su richiesta. Imbarco/sbarco Fiera: parcheggi bus Porta Est. Partenze alle 14.30, dalle 15.15 alle 18.45 ogni 30′, ultima corsa 19.30. Per maggiori informazioni www.autostradale.it Treno Malpensa Express

Da Terminal 1 partenze per stazione Milano Cadorna (capolinea) ogni 30 min. e tempo di percorrenza 30 min. + M1 Linea rossa direzione/fermata Rho-fieramilano

Da Terminal 1 partenze per stazione Milano Cadorna (capolinea) ogni 30 min. e tempo di percorrenza 30 min. + M1 Linea rossa direzione/fermata Rho-fieramilano Treno Malpensa Expressdirezione Milano Centrale, fermata Milano Porta Garibaldi + Passante ferroviario linea S5 direzione Varese o S6 direzione Novara, fermata Rho-Fiera.

Per maggiori informazioni www.malpensaexpress.it – www.trenord.it

Come raggiungere il Salone del Mobile da Orio al Serio

Bus (a pagamento) Orio Shuttle per/da Fiera Milano

Imbarco/sbarco aeroporto: zona parcheggi bus. Partenze ore 8.45, 9.15 e 10.30

Imbarco/sbarco Fiera: parcheggi bus Porta Est. Partenze ore 15.00, 16.15 e 17.45

Per maggiori informazioni: www.orioshuttle.com

Imbarco/sbarco aeroporto: zona parcheggi bus. Partenze ore 8.45, 9.15 e 10.30 Imbarco/sbarco Fiera: parcheggi bus Porta Est. Partenze ore 15.00, 16.15 e 17.45 Per maggiori informazioni: www.orioshuttle.com Bus (a pagamento) Autostradale srl per/da Fiera Milano

Imbarco/sbarco aeroporto: zona parcheggi bus. Partenze ore 8.30, 10.15 e 11.00

Imbarco/sbarco Fiera: parcheggi bus Porta Est. Partenze ore 15.15, 16.00 e 18.00

Per maggiori informazioni: www.autostradale.it

Informazioni generali aeroporto www.orioaeroporto.it