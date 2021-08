Superquark stasera 18 agosto 2021 su Rai1: temi e ospiti

Stasera 18 agosto 2021 su Rai1 alle 21,25 andrà in onda la sesta puntata di Superquark, programma di divulgazione scientifica e culturale condotto da Piero Angela. Giunto alla 28esima edizione, Superquark accompagna i telespettatori in un viaggio alla scoperta della natura e delle bellezze del nostro pianeta, ricordando quanto siano fragili. Spazio anche alla storia e alla tecnologia moderna, con le ultime invenzioni e le avanguardie mediche, oltre a curiosità su temi alimentari e amorosi. Tutti gli episodi sono visibili in ogni momento sulla piattaforma RaiPlay.

Superquark, temi e scaletta della puntata di stasera 18 agosto 2021

Anche stasera, i nastri di partenza saranno tagliati dal documentario della Bbc Un pianeta perfetto. Per il secondo episodio consecutivo, dopo quello andato in onda la scorsa settimana, si parlerà dei primati. Ecco allora che si osserveranno i comportamenti e le abitudini di vita degli oranghi dell’isola di Sumatra, prima di passare ai gibboni e alle loro acrobazie sugli alberi. Sarà possibile capire l’importanza del gruppo, sia in termini di sopravvivenza che in termini affettivi.

Tornati in studio, sarà il momento di parlare di mammografie. Giovanni Carrada e Rossella Li Vigni spiegheranno come e quando l’intelligenza artificiale riuscirà a decidere la diagnosi e la cura del tumore al seno, supportando il medico nelle decisioni. E poi ancora: cos’è l’archeologia galattica? Un viaggio assieme a Marco Visalberghi e Barbara Bernardini per scoprire le origini del nostro sistema solare. Infine spazio ai big data e alla loro importanza per combattere la pandemia e all’Rna, “fratello minore” meno conosciuto del Dna ma altrettanto importante.

Piero Angela e i suoi ospiti di stasera 18 agosto 2021 su Rai1

Non mancheranno ovviamente le rubriche a opera dei consueti ospiti. Per Scienza in cucina, Elisabetta Bernardi parlerà con Piero Angela dei piatti freddi a base di patate e riso, spiegando la ragione del loro minore apporto calorico. Alessandro Barbero in Dietro le quinte della storia racconterà la genesi degli orologi, fedeli compagni di ogni giorno, mentre Massimo Polidoro sfrutterà il suo spazio in Psicologia di una bufala per parlare di QAnon e dell’assedio a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump. Questione di ormoni del professor Emmanuele Jannini invece affronterà il delicato tema della fedeltà amorosa.

In seconda serata, come di consueto non prima delle 23,55, spazio a Superquark Natura con un nuovo episodio di Sette continenti un solo pianeta, documentario della Bbc dedicato alla salvaguardia della Terra. Oggi si parlerà dell’America settentrionale, continente dai climi molto diversi capace di passare dalle paludi calde del Sud alle aree gelide del Nord.