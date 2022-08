Superquark, stasera su Rai1 l’ultima puntata di Piero Angela

Il pubblico di Rai1 si appresta a dire addio a Piero Angela. Stasera 24 agosto alle 21,25 andrà infatti in onda l’ultima puntata di Superquark con la conduzione dello storico divulgatore scomparso di recente a 93 anni. L’episodio chiuderà così la 29esima stagione della trasmissione culturale più lunga della tv italiana, in attesa di scoprire se e come continuerà in futuro. I servizi di oggi, che vanteranno anche la collaborazione di Alberto Angela, parleranno dei ghiacciai sempre più in crisi fra Alpi e Groenlandia. Spazio alla tecnologia e i suoi rapporti con la medicina e all’importanza dei giochi per la salute psicofisica. Immancabili le consuete rubriche, tra cui Dietro le quinte della storia con Alessandro Barbero. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

L’ultima puntata #Superquark, il lascito finale di #PieroAngela, si apre con un documentario nel cuore dei ghiacciai con lo speleologo Francesco Sauro e l’astronauta Luca Parmitano.

Superquark, tutte le anticipazioni di stasera 24 agosto 2022 su Rai1

La fine dei ghiacciai alpini e le popolazioni inuit della Groenlandia

L’ultima puntata di Superquark con la guida di Piero Angela si aprirà con Gli ultimi ghiacciai, documentario della Doc Lab di Marco Visalberghi. I ghiacciai di tutto il mondo sono sempre più sotto pressione, tanto che anche le previsioni più rosee non prospettano nulla di buono in futuro. Si calcola infatti che a fine secolo, ad esempio, le Alpi potrebbero esserne completamente prive. Satelliti e studi di vario genere stanno per questo monitorando lo sviluppo per comprendere le ragioni alla base della scomparsa. Approfondire la conoscenza potrebbe aiutare gli esperti a prevenire i disastri, come accaduto di recente alla Marmolada. Visalberghi ne illustrerà i progressi in compagnia dello speleologo Francesco Sauro e dell’astronauta Luca Parmitano, svelando i segreti dei giganti di ghiaccio.

La puntata finale di #Superquark si apre con “Gli ultimi ghiacciai” di Marco Visalberghi, un documentario fortemente voluto da Piero Angela per far conoscere il fenomeno preoccupante dello scioglimento. Questa sera, #24agosto, in prima serata su Rai1. Grazie Piero ❤️ pic.twitter.com/w8oFK0xqeX — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) August 24, 2022

Rientrati in studio, Piero Angela cederà lo scettro al figlio Alberto che in Groenlandia racconterà la vita degli inuit, popolazione in grado di vivere anche in condizioni estreme. Sarà occasione per fare un viaggio nella storia esplorando il sito archeologico di Semermuit, disseminato di tracce della colonizzazione umana della zona. Patrimonio mondiale dell’umanità per l’Unesco, si trova a poca distanza da Qasigiannguit, cittadina che conserva le tradizioni del passato. Barbara Gallavotti e Rita Antonelli voleranno invece in Val d’Aosta per parlare di medicina personalizzata. Qui infatti un nuovo centro intende studiare il Dna di migliaia di persone per comprenderne peculiarità e capire come intervenire sulla salute.

I benefici del gioco e le rubriche fisse

Piero Angela, nella sua ultima conduzione di Superquark, presenterà anche approfondimenti sugli utilizzi medici della microelettronica. Daniela Franco andrà infatti al Policlinico Gemelli di Roma e al Sincrotrone di Grenoble, dove un’equipe internazionale è al lavoro per realizzare un atlante del corpo umano. E ancora, Marco Visalberghi tornerà per un focus sui ponti e le tecnologie per migliorarne stabilità e sicurezza, mentre Paolo Magliocco e Giampiero Orsingher porranno l’attenzione sui benefici del gioco. Distrarsi e svagare con la mente aiuta a stare in forma, rallentando l’invecchiamento e combattendo il decadimento cognitivo. Infine, spazio alle tradizionali rubriche di Superquark. Alessandro Barbero per Dietro le quinte della storia parlerà della guerra più breve del mondo, mentre Elisabetta Bernardi in Scienza in cucina spiegherà la dieta dei calciatori. Infine Massimo Polidoro, in Psicologia di una bufala, spiegherà come distinguere veri e falsi complottismi.