Superquark, stasera su Rai1 la terza puntata dopo lo stop per la crisi di governo

Dopo lo stop per lasciare spazio alla crisi di governo, torna in prima visione Superquark. Stasera 27 luglio, alle 21,25 su Rai1, viale Mazzini infatti recupererà la terza puntata della trasmissione che quest’anno giunge alla 29esima edizione. A guidare i telespettatori sarà ancora una volta Piero Angela, che presenterà i servizi dall’interno del suo canonico studio. L’episodio di stasera vedrà anche la collaborazione del figlio Alberto, che porterà i telespettatori a scoprire le bellezze dell’isola di Procida. Spazio poi ad approfondimenti sulla medicina, la natura e i segreti del nostro pianeta. Presenti le tradizionali rubriche con ospiti Alessandro Barbero ed Elisabetta Bernardi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Superquark, temi e luoghi di stasera 27 luglio 2022 su Rai1

La seduzione nel regno animale e le bellezze di Procida

La terza puntata di Superquark partirà con un approfondimento sul mondo animale della Bbc. Piero Angela introdurrà il nuovo episodio del documentario britannico che racconta la seduzione delle specie che abitano le foreste pluviali. In un ambiente dove farsi notare è difficile, trovare un partner richiede tempo e impegno. Per vincere è necessario distinguersi dalla massa e lottare con forza e astuzia per avere il predominio territoriale. Sarà possibile vedere le tecniche degli scimpanzé adulti che duellano per il ruolo di maschio alfa e degli esemplari più giovani alla ricerca del favore delle femmine. Focus anche sugli uccelli giardinieri della Papua Nuova Guinea, che sfruttano l’originalità del nido per attrarre le partner. Infine le lucciole della Malesia, in grado di illuminare un’intera foresta pur di ingraziarsi il favore dell’altro sesso.

#AlbertoAngela a Procida capitale della cultura 2022; la neurostimolazione per tornare a camminare dopo un incidente; eruzioni e terremoti, come tenerli sotto controllo. Questi e altri temi, questa sera, #27luglio, in prima serata su Rai1 e in streaming su RaiPlay. pic.twitter.com/U3ZoPuXFXb — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) July 27, 2022

A seguire, Superquark volerà sull’isola di Procida dove Alberto Angela guiderà i telespettatori a scoprire i segreti della capitale europea della cultura 2022. Si parlerà poi di salute e delle nuove frontiere della medicina per curare le lesioni del midollo spinale. Barbara Bernardini infatti accompagnerà il pubblico di Rai1 alla scoperta della neuro-stimolazione, tecnica che potrebbe restituire alle vittime di incidenti gravi la capacità di camminare. E ancora, Barbara Gallavotti e Rita Antonelli invece sbarcheranno all’IIT di Milano per mostrare i sofisticati microchip di ultima generazione. Qui infatti si studiano modelli sempre più avanzati che in futuro potremmo stampare sulla pelle o persino ingerire.

I pericoli dello scoiattolo grigio e i temi delle rubriche

Rientrati in studio, Piero Angela tornerà a parlare di natura con un focus sullo scoiattolo grigio. Originario del Nord America, si è ben adattato anche in Italia a discapito però di quello rosso, autoctono del nostro Paese. La loro convivenza è possibile oppure occorre un intervento dell’uomo? Ne parleranno Paolina Montanari e Paolo Magliocco, che ascolteranno gli esperti e ne illustreranno le nuove strategie. A seguire, Superquark si concentrerà sui vulcani che si celano sotto la crosta terrestre. La Terra è una vera pentola a pressione che in ogni momento può sprigionare una forza potenzialmente devastante. Studiarne le dinamiche è essenziale per prevenire disastri e mettere in salvo la popolazione. Le telecamere di Rai1 andranno nell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per mostrarne il continuo lavoro.

Nella nuova puntata di Superquark torneranno anche le consuete rubriche con gli ospiti fissi. In studio con Piero Angela, Elisabetta Bernardi con Scienza in cucina spiegherà i benefici dei cibi in scatola e chiarirà se il miele può scadere. Alessandro Barbero per Dietro le quinte della storia parlerà della “scomunica dei gatti”, mentre Massimo Polidoro in Psicologia di una bufala affronterà il tema della disinformazione in guerra. Infine Emmanuele Jannini con la sua Questione di ormoni illustrerà la depressione post-parto. In seconda serata spazio poi a Superquark Natura con un focus sugli oceani.