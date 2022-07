Superquark stasera su Rai1: temi e luoghi della seconda puntata

Piero Angela torna su Rai1 con un nuovo appuntamento di Superquark, in onda stasera 13 luglio alle 21,25. Il 93enne divulgatore scientifico, alla guida del programma da 29 stagioni, si muoverà fra diversi temi della scienza e della tecnologia, senza dimenticare natura e medicina. Dalle praterie della Namibia alle malattie della vista, passando per l’archeologia sperimentale. Immancabili gli ospiti fissi con le loro rubriche, tra cui Dietro le quinte della storia di Alessandro Barbero e Scienza in cucina di Elisabetta Bernardi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Superquark, temi e luoghi della seconda puntata stasera 13 luglio 2022 su Rai1

La nuova puntata si aprirà con un focus sulla fauna delle praterie e le tecniche di accoppiamento. In natura ci sono animali che, per attirare le attenzioni di un partner, usano la forza, altri che ricorrono alla propria astuzia e alcuni che fanno uso dell’inganno. Fra questi lo struzzo della Namibia, alle prese con le prime esperienze d’amore, uno stallone che protegge il suo harem di zebre dagli scapoli solitari e un ragno che offre regali senza valore travestendoli come tesori preziosi. Archiviata la natura, Superquark passerà alla medicina. Barbara Gallavotti e Paolina Montanari andranno al San Raffaele di Milano per scoprire le prospettive di cura per la maculopatia senile, uno dei problemi di vista più comuni al mondo.

Seguirà un focus sull’archeologia sperimentale in Toscana, dove un team di ricerca è al lavoro nello scavo di un villaggio carolingio. Giovanni Carrada e Daniela Franco voleranno in Svizzera, al Politecnico di Zurigo, per mostrare i nuovi droni capaci di riconoscere il paesaggio circostante per muoversi in autonomia. E ancora, Paolo Magliocco e Paola Toscano intervisteranno il professore Vincenzo Levizzani dell’Isac-Cnr che aiuterà a capire nuvole e pioggia. Superquark racconterà poi la storia di Gingko Bioworks, startup creata da un gruppo di studenti del Mit e oggi dal valore di 18 miliardi di dollari. Opera nel campo della biologia sintetica, riprogrammando geneticamente i batteri per produrre sostanze e materiali come profumi e cibi, ma anche carburanti e farmaci. Infine, Giovanni Carrada e Rossella Li Vigni spiegheranno il fenomeno della riprogrammazione cellulare.

Superquark, gli argomenti delle rubriche di stasera 13 luglio 2022 su Rai1

Fra i vari servizi, Piero Angela avrà tempo per le consuete rubriche tematiche. Elisabetta Bernardi, per la sua Scienza in cucina, visiterà le serre olandesi con Daniela Franco, mentre Alessandro Barbero racconterà i gladiatori in Dietro le quinte della storia. Massimo Polidoro in Psicologia di una bufala entrerà nel mondo degli uccelli, mentre con Questione di ormoni Emmanuele Jannini parlerà della sessualità in anzianità. In seconda serata, infine, spazio a Superquark Natura con un focus sul Sole.