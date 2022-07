Superquark stasera su Rai1: temi e luoghi della prima puntata

Piero Angela torna su Rai1 con la nuova stagione di Superquark. Il divulgatore scientifico, a 93 anni, guiderà la 29esima edizione del programma cult che nacque ormai nel lontano 1995. Stasera 6 luglio alle 21,25 andrà in onda la prima puntata ricca di ospiti e temi che spazieranno dalla scienza alla natura, passando per le curiosità e l’innovazione. Presente anche Alberto, figlio di Piero, e tutti i volti noti della trasmissione, da Alessandro Barbero ad Elisabetta Bernardi. «Superquark funziona e ha sempre funzionato come un Tg», ha detto Angela all’Ansa. «Partendo dalle ultime notizie, seguiamo il mondo scientifico e tecnologico fra nuove scoperte e ultime ricerche». La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Superquark, i temi della puntata di stasera 6 luglio 2022 su Rai1

Alberto Angela sulle tracce degli elefanti antichi di Roma

La prima puntata di Superquark partirà con Il gioco della soluzione, la serie della Bbc che racconta la vita e gli abitanti del mare. A seguire, spazio per il primo servizio con la collaborazione di Alberto Angela. Il volto di Ulisse e Meraviglie andrà a ritroso nel tempo di 300 mila anni per mostrare un sito preistorico alle porte di Roma. Nella Polledara di Cecanibbio si trova infatti un cimitero di elefanti antichi che ha restituito i fossili di un esemplare unico e completo di tutte le ossa. Spazio poi a Paolo Magliocco che, con Giulia de Francovich, si concentrerà sul mal di testa, un disturbo che può assumere varie forme. Il servizio descriverà le ricerche attualmente in corso e le terapie in sviluppo.

Ricomincia #Superquark! Nella prima puntata: le strategie della seduzione in natura; le ultime scoperte sul mal di testa; Alberto Angela nel cimitero degli elefanti antichi.

Questa sera, #6luglio, in prima serata su Rai1 e in streaming su RaiPlay. pic.twitter.com/IfGjjhXQ7Y — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) July 6, 2022

Superquark volerà poi a Lens, in Francia, presso l’Istituto Europeo che studia la luce e ne esplora i segreti. Sarà possibile studiare i laser per raffreddare la materia allo zero assoluto e le tecniche di nano-robotica, passando per le applicazioni nella fisiologia. Grazie alla luce è infatti possibile riparare le cicatrici sui muscoli provocati dall’infarto. E ancora, Barbara Bernardini incontrerà i guariti dal Covid-19 e la loro esperienza per recuperare l’olfatto. A seguire, Giovanni Carrada e Cristina Scardovi si recheranno sull’isola di Montecristo, uno dei luoghi più inaccessibili della natura italiana. Qui il professor Piovesan dell’università di Tuscia ha trovato un boschetto di lecci risalente a 700 anni fa, praticamente contemporaneo di Dante Alighieri. Infine, un focus sull’utilizzo delle Sim nei cellulari, che tracciano gli spostamenti e la vita di turisti e cittadini delle grandi metropoli del mondo.

Da Barbero a Jannini, le rubriche della prima puntata di stasera

Come da tradizione, Superquark tornerà con le consuete rubriche di approfondimento. Per Scienza in cucina. Elisabetta Bernardi spiegherà cosa si intende per transazione proteica nella dieta e per quali motivi è importante. Dietro le quinte della storia con Alessandro Barbero, che racconterà la vita del nipote americano di Hitler. Massimo Polidoro riporterà in scena la sua Psicologia di una bufala concentrandosi sul mondo dei negazionisti della scienza. Infine, Emmanuele Jannini con la sua Questione di ormoni affronterà il tema della violenza sulle donne. In seconda serata spazio poi a Superquark Natura con un episodio della serie Bbc Un pianeta perfetto che si concentrerà sui vulcani.