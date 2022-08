Superquark, stasera su Rai1 la nuova puntata con Piero Angela

Torna l’appuntamento con la 29esima stagione di Superquark. Stasera 17 agosto, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda una nuova puntata dopo la scomparsa di Piero Angela, storico volto della trasmissione di divulgazione scientifica morto a 93 anni. Sarà occasione per gli appassionati di ascoltare ancora una volta le sue parole fra scienza, natura e storia, senza dimenticare tecnologia e approfondimenti culturali. L’episodio affronterà il clima della Terra, i benefici delle lunghe camminate e i segreti della Space Economy, solo per citare alcuni argomenti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile trovare le puntate precedenti.

LEGGI ANCHE: Morte Piero Angela, le parole del figlio Alberto ai funerali

Superquark, temi e luoghi della sesta puntata stasera 17 agosto 2022 su Rai1

Archiviati i focus sulla seduzione nel regno animale, Superquark aprirà la sesta puntata con un episodio della serie Bbc Un pianeta perfetto. Tema centrale sarà il clima del nostro pianeta, mai come in questi ultimi anni così sotto pressione e in difficoltà. Principale responsabile è il biossido di carbonio, il gas invisibile che si sparge nell’aria grazie a gran parte delle attività umane moderne. Capace di intrappolare il calore del Sole e innalzare così le temperature, destabilizza anche la vita sulla Terra. Fenomeni estremi come alluvioni o siccità sono ormai all’ordine del giorno, con gli ecosistemi quasi in ginocchio. Per rimediare occorrerebbe investire in tecnologie e politiche green, modificare i consumi e molto altro.

Rientrati in studio, Piero Angela introdurrà un servizio di Paolo Magliocco e Giulia De Francovich che, con l’ausilio degli esperti, parleranno del benessere delle camminate. I benefici per il corpo umano sono molti, riguardando persino il Dna. Per Superquark Cristina Scardovi invece terrà un focus sul Mar Mediterraneo, mostrando le tecniche per misurarne la temperatura in rialzo costante. E ancora, cos’è la Space Economy? Giovanni Carrada e Gianpiero Orsingher valuteranno le nuove opportunità possibili con le tecnologie satellitari. Spazio anche per un servizio sui simulatori non solo in termini di guida, ma anche medici. Scardovi, assieme a Barbara Gallavotti, si recherà poi anche nei laboratori di robotica del Politecnico di Zurigo. Qui gli scienziati studiano i metodi per rendere i droni sempre più intelligenti e consentire loro di orientarsi da soli nello spazio. E infine, Magliocco e De Francovich incontreranno il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

Da Polidoro a Bernardi, gli ospiti di Piero Angela stasera 17 agosto 2022 su Rai1

Appuntamento immancabile delle puntate di Superquark, le rubriche in studio offrono ogni giorno uno spunto diverso sulla vita quotidiana, le memorie del passato e le prospettive per il futuro. Piero Angela, in compagnia di esperti in varie discipline, affronta sempre un argomento diverso fra curiosità e scienza. La dottoressa Elisabetta Bernardi con Scienza in cucina parlerà dei cibi che permettono di vivere a lungo. Massimo Polidoro invece, per Psicologia di una bufala, si occuperà di astrologia. Non mancherà poi Dietro le quinte della storia con Alessandro Barbero. Infine, in seconda serata, Piero Angela condurrà Superquark Natura con i segreti della sopravvivenza della Terra e dei suoi abitanti.