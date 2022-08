Superquark stasera su Rai1: temi e luoghi della quarta puntata

Quarto appuntamento con la 29esima stagione di Superquark. Stasera 3 agosto, alle 21,25 su Rai1, Piero Angela presenterà una nuova serie di servizi e reportage in giro per il mondo, spiegando i segreti di natura, scienza e tecnologia. Proseguirà il viaggio nella seduzione animale con un focus sulle specie marine, prima di addentrarsi nella cura degli alberi e ricordare l’anniversario del primo allunaggio. Alberto Angela invece volerà in Groenlandia fra gli iceberg, illustrando genesi e vita dei giganti di ghiaccio. Spazio per le rubriche con gli ospiti fissi e la new entry Paco Lanciano. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Superquark, tutti i temi della quarta puntata stasera 3 agosto 2022 su Rai1

La seduzione nei mari e la cura degli alberi

La nuova puntata di Superquark partirà anche stasera con un episodio del documentario della Bbc sulla seduzione nel mondo animale. Con un focus sugli ambienti marini, sarà possibile osservare come gli abitanti delle acque si muovono alla ricerca di un compagno per la vita. Il successo dipende da un mix di più fattori, tra cui la scelta dei tempi, l’arrivo delle piogge e lo scioglimento dei ghiacci. Proprio gli iceberg, i giganti della Terra, saranno al centro di un nuovo servizio di Alberto Angela che volerà fino in Groenlandia per spiegarne la formazione e il decorso fino alla dissoluzione. Rientrati in studio, ci sarà spazio per un servizio sulla Banca Cute della Regione Emilia-Romagna che, collaborando con il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, costituisce uno dei cinque database del tessuto cutaneo in Italia accreditati dal Centro Nazionale Trapianti.

Barbara Bernardini e Marco Visalberghi presenteranno invece Tree Talker, un sistema all’avanguardia che intende entrare in contatto con gli alberi e raccoglierne i parametri vitali. Si tratta di una specie di check-up che, sfruttando diversi sensori applicati direttamente sulla vegetazione, cattura informazioni utili circa la temperatura, l’assorbimento di CO₂ e il rilascio di ossigeno. Ideatore del progetto è il premio Nobel per la pace 2007 Riccardo Valentini, ingegnere dell’università della Tuscia a Viterbo e specialista dei big data. A seguire, per Superquark Giovanni Carrada e Rossella Li Vigni eseguiranno il primo censimento dei 3300 lupi italiani grazie all’aiuto di esperti. Infine, Piero Angela ricorderà il 53esimo anniversario del primo uomo sulla luna, illustrando anche il ruolo dell’Italia nella grande impresa.

Gli argomenti delle rubriche di stasera 3 agosto 2022 su Rai1

La quarta puntata di Superquark dedicherà ampio spazio alle classiche rubriche e i suoi ormai ospiti fissi oltre a una grande novità. Paco Lanciano prenderà il posto di Emmanuele Jannini con L’esperimento, dove racconterà cosa sono i mooni. Elisabetta Bernardi, per il nuovo episodio di Scienza in cucina, parlerà dei migliori sostituti del latte e della carne. Per Dietro le quinte della storia, Alessandro Barbero racconterà l’incoronazione di Napoleone Bonaparte, mentre Massimo Polidoro in Psicologia di una bufala spiegherà la “macchina del fango”. In seconda serata tornerà anche Superquark Natura che si focalizzerà sugli ambienti più estremi del nostro pianeta.