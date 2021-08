Superquark, temi e ospiti di Piero Angela stasera 4 agosto 2021 su Rai1

Stasera 4 agosto 2021 alle 21,25 Rai1 proporrà la quarta puntata di Superquark, il programma di divulgazione scientifica e culturale condotto come sempre da Piero Angela. Ogni settimana, il conduttore affronta un tema diverso su natura, scienza, storia e tecnologia. Un modo per guardare al passato del nostro Pianeta ma anche, e soprattutto, al futuro, mai così in pericolo come negli ultimi anni.

I temi della puntata di stasera 4 agosto di Superquark

Superquark: alla scoperta dei vulcani e delle tecnologie nella cura dei tumori

In apertura, come di consueto, l’appuntamento con il documentario della Bbc Un pianeta perfetto, che stasera parlerà dei vulcani. La loro attività è stata determinante nella storia della Terra, dalla nascita degli oceani alla formazione dell’atmosfera, passando per l’evoluzione del clima e della vita stessa. A seguire si rientrerà in studio, dove Piero Angela introdurrà il servizio di Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni, sulle ultime tecnologie usate per tentare di sconfiggere i tumori. Location delle riprese sarà il nuovo centro di biologia computazionale che sta sorgendo allo Human Technopole di Milano.

Si tornerà poi nel cuore della Terra, per scoprire dove nasce l’acqua che beviamo quotidianamente. Marco Visalberghi esplorerà infatti le sorgenti del fiume Oliero, affluente del Brenta, un complesso di grotte fra i più grandi di Europa. E poi, tappa all’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia per studiare un’altra forza sotterranea: i terremoti.

I computer per sconfiggere i tumori; Alberto Angela alla scoperta dell'uomo di Neanderthal; i vulcani protagonisti del documentario naturalistico della BBC. Sono solo alcuni dei temi della puntata di questa sera, #4agosto, in prima serata su #Rai1 e #RaiPlay. pic.twitter.com/fWWCapptTj — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) August 4, 2021

Superquark: Alberto Angela alla scoperta dell’uomo di Neanderthal

Alberto Angela, volto di Ulisse – Il piacere della scoperta, accompagnerà i telespettatori alla scoperta dell’uomo di Neanderthal. Infine, spazio alla tecnologia volta a migliorare i servizi di sicurezza. Si andrà infatti ad analizzare il lavoro della contraerea anti droni dell’Esercito italiano che ha sorvegliato lo stadio Olimpico di Roma durante gli ultimi Europei di calcio, vinti dagli Azzurri.

Superquark: Barbero e gli altri ospiti di Piero Angela

Come al solito, non mancheranno le consuete rubriche con vari ospiti del mondo della cultura e della scienza. La dottoressa Elisabetta Bernardi con la sua Scienza in cucina parlerà della perdita del gusto e dell’olfatto a causa del Covid-19, uno dei sintomi più comuni dopo aver contratto l’infezione. Lo storico Alessandro Barbero invece, con la sua rubrica Dietro le quinte della storia, tornerà indietro nel tempo fino all’Ottocento, per parlare di Napoleone Bonaparte. Spazio poi a Massimo Polidoro e alla sua fascia Psicologia di una bufala, dove si parlerà delle maledizioni all’epoca dei faraoni dell’Antico Egitto, e a Emmanuele Jannini che in Questione di ormoni affronterà le conseguenze della pandemia sulla sfera sessuale.

A seguire, nuovo appuntamento con Superquark Natura e il documentario della Bbc Sette continenti un solo pianeta, che porterà i telespettatori in Australia. Un continente antico, separato dalle altre terre dal tempo dei dinosauri e per questo caratterizzato da una specie unica al mondo: i marsupiali.