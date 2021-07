Superquark, stasera 28 luglio 2021: i temi trattati da Piero Angela su Rai1

Stasera 28 luglio 2021 alle 21,25 su Rai1 andrà in onda il terzo appuntamento stagionale con Superquark, il programma di Piero Angela che si avvale per alcuni servizi dell’aiuto del figlio Alberto.

I temi di Superquark: la potenza del sole e la vita a Ostia Antica

Come avvenuto in ognuno dei due precedenti episodi, in apertura spazio al documentario naturalistico della Bbc Un pianeta perfetto, che racconta ogni volta un aspetto interessante della Terra. Dopo aver indagato le meraviglie del mondo acquatico, l’attenzione si sposta oggi sullo Spazio per parlare del sole. La puntata ne descriverà la forza, fonte primaria dell’origine e dello sviluppo della vita sul nostro pianeta.

Si passerà poi all’archeologia con Alberto Angela che guiderà i telespettatori per le strade di Ostia Antica. Qui, il volto di Ulisse – Il piacere della scoperta e Meraviglie, racconterà aspetti della vita quotidiana degli abitanti dell’antico impero romano. Barbara Gallavotti e Daniela Franco introdurranno invece i temi scientifici e parleranno degli anticorpi monoclonali, una delle armi più efficaci nella lotta al Covid 19. Tra i temi della puntata anche l’agricoltura sostenibile e il riciclo degli elettrodomestici .

Le rubriche di Superquark: dalla storia di Barbero alla cucina di Bernardi

Non mancheranno le consuete rubriche che porteranno in studio gli storici ospiti del mondo accademico e scientifico. Per Scienza in cucina, la dottoressa Elisabetta Bernardi racconterà quali sono i metodi di cottura più sani da sperimentare ai fornelli. In Dietro le quinte della storia, il professor Alessandro Barbero parlerà del rapporto tra la Gran Bretagna e la Francia. In Psicologia di una bufala, Massimo Polidoro discuterà con Piero Angela dell’attacco al Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump. Infine, in Questione di ormoni il professor Emmanuele Jannini spiegherà quali sono state le 4 rivoluzioni sessuali.

Superquark Natura: stasera le meraviglie del Sud America

In chiusura, intorno alle 23,40, spazio a Superquark Natura con il terzo episodio completo della serie Bbc Sette continenti un solo pianeta. Oggi si parlerà dei luoghi più straordinari del Sud America.