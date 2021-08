Superquark, temi e ospiti dell’ultima puntata in onda stasera 25 agosto 2021 su Rai1

Stasera alle 21,25 si chiuderà il viaggio su Rai1 in compagnia di Superquark, giunto alla conclusione di questa 28esima stagione. In sette puntate, Piero Angela e i suoi ospiti hanno cercato di analizzare e spiegare i più interessanti lati scientifici e culturali del genere umano, passando dalla scienza alla medicina, dall’astrologia alla storia. Il tutto, senza dimenticare la natura e il benessere della Terra, mai come in questi anni minacciata dal cambiamento climatico e dal surriscaldamento dell’atmosfera. La puntata, come avvenuto per le precedenti sei, sarà poi disponibile anche su RaiPlay.

Come la telemedicina cambierà il modo di curarci. La fusione nucleare: energia del futuro. Dare un volto ai colpevoli tramite il DNA. Asteroidi vicini alla Terra: è possibile uno scontro?

L'ultima puntata della stagione questa sera, #25agosto, in prima serata su Rai1 e RaiPlay. pic.twitter.com/XSrMF8gaQM — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) August 25, 2021

Superquark, temi e ospiti della puntata di stasera 25 agosto 2021

Come sempre, la puntata inizierà lasciando spazio al documentario della Bbc Un pianeta perfetto. Grazie alla straordinarie immagini realizzate dalla televisione britannica oggi si andrà in Messico, alla scoperta della rovente regione più secca del Centro America dominata dai grandi deserti. Qui le piogge cadono una sola volta l’anno, ma come fa la vita a svilupparsi e perdurare? Simbolo della resistenza è il saguaro gigante, un cactus che – immagazzinando l’acqua – diventa fonte di approvvigionamento anche per insetti ed uccelli.

Tornati in studio, Piero Angela introdurrà un servizio di Barbara Gallavotti e Cristina Scardovi per scoprire come identificare i tratti somatici di un individuo grazie al Dna. Una ricerca molto utile agli inquirenti, che possono far uso anche della scienza per trovare i colpevoli di reato. A seguire, Giovanni Carrada e Gianpiero Orsingher saliranno a bordo di un sommergibile della Marina militare italiana per spiegare le nuove tecnologie subacquee. Marco Visalberghi farà il punto sulla fissione nucleare, l’energia pulita del futuro. Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni si recheranno in Puglia per raccontare la lotta contro la Xylella nel tentativo di salvare gli ulivi. Tra gli altri temi si parlerà anche dell’importanza della telemedicina e dei passi in avanti fatti dalla scienza per ottenere la fusione nucleare.

Un focus sarà poi dedicato anche all’astronomia e allo spazio profondo. Si partirà da una domanda: è possibile che il nostro pianeta venga colpito da un asteroide o da una cometa? Grazie all’aiuto di alcuni esperti, si cercheranno di determinare le probabilità di tale evento e i metodi per contrastarlo.

Rubriche e ospiti di Piero Angela stasera su Rai1

Non mancheranno poi le consuete rubriche, in compagnia di ospiti ormai divenuti una presenza fissa del salotto di Piero Angela. La dottoressa Elisabetta Bernardi con la sua fascia Scienza in Cucina presenterà una nuova frontiera del cibo, gli insetti, sempre più presenti sulle tavole di tutto il mondo. Si andrà Dietro le quinte della storia con Alessandro Barbero che parlerà della progettazione dei primi grattacieli, oggi presenza comune delle grandi città ma un tempo presenti solo nei sogni degli ingegneri più spavaldi. Infine spazio anche a Massimo Polidoro, con Psicologia di una bufala, e a Emmanuele Jannini, che in Questione di Ormoni affronterà il tema della fedeltà coniugale.

In seconda serata, per chiudere questa stagione, spazio come sempre a Superquark Natura con un altro documentario della Bbc, Sette continenti un solo pianeta. L’ultimo appuntamento sarà dedicato all’Africa e alla sua savana, patria di grandi e imponenti animali noti come i “Big Five”: leoni, elefanti, bufali, rinoceronti e leopardi.