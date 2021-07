Secondo appuntamento, questa sera alle 21,25 su Rai1, con Superquark. Alla conduzione Piero Angela, storico volto del programma di divulgazione scientifica e culturale di viale Mazzini, che condurrà gli spettatori in un viaggio alla scoperta delle meraviglie del nostro pianeta e delle innovazioni tecnologiche.

Viaggio alla scoperta dell'acqua. Come riciclare la plastica? C'è vita nel sistema solare? Sono solo alcuni dei temi della puntata di questa sera.

I temi della puntata di Superquark in onda stasera 21 luglio 2021

Come ogni mercoledì, anche oggi la puntata si aprirà con il documentario della Bbc Un pianeta perfetto. Dopo aver parlato dei mari durante lo scorso appuntamento, stasera l’attenzione si concentrerà sull’acqua. Fonte primaria di vita, è alla base di ogni catena alimentare ed evolutiva. Paradossalmente però, la disponibilità di acqua dolce sulla Terra è minima rispetto all’enorme quantità di quella salata presente negli oceani.

Tornati in studio, si passerà ad scandagliare pregi e difetti di un oggetto che è ormai diventato di uso comune in tutte le famiglie: le mascherine. Per quanto tempo possono essere indossate senza che perdano efficacia? Quali sono i sistemi di controllo? Gli inviati Rossella Li Vigni e Paolo Magliocco porteranno i telespettatori all’interno dei laboratori in cui vengono effettuati i test, per scoprire cosa si nasconde dietro il dispositivo di sicurezza ormai più celebre.

Spazio poi all’ecologia e al riciclaggio della plastica, con un focus sulle nuove tecniche capaci di smaltire anche i materiali più coriacei. Si tornerà poi nuovamente a parlare dell’acqua, ma stavolta di quella mancante. I fiumi infatti sono sempre più minacciati da siccità, tra ostacoli naturali ed estrazione umana per sostentare l’agricoltura. Barbara Bernardini e Marco Visalberghi andranno a parlare con gli esperti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per saperne di più su un progetto che intende dare nuova vita ai corsi fluviali, riducendo l’utilizzo di acqua del 70 per cento.

Gli ospiti di Piero Angela, da Alessandro Barbero a Elisabetta Bernardi

Come ogni volta, non mancheranno i vari ospiti in studio che, assieme a Piero Angela, affronteranno i temi più disparati con curiosità e aneddoti sempre interessanti. La dottoressa Elisabetta Bernardi analizzerà lo spreco del cibo in Italia, prima di passare alle qualità mediche del formaggio, capace di prevenire la carie. Lo storico Alessandro Barbero, volto noto dei canali di divulgazione Rai, tornerà indietro nel tempo fino alla metà dell’Ottocento per parlare della Grande puzza di Londra. Massimo Polidoro, per la sua Psicologia di una bufala, parlerà degli Ufo, mentre il dottor Emmanuele Jannini focalizzerà la sua attenzione sul sesso e su cosa succede al corpo dopo l’atto.

In seconda serata, come da consuetudine ormai da qualche edizione, ci sarà l’appuntamento con Superquark Natura. Intorno alle 23,40, infatti, Piero Angela introdurrà il secondo episodio della serie Bbc Sette continenti, un solo pianeta. Al centro della puntata un focus sull’Asia, culla di molte specie animali e vegetali fra le più singolari del pianeta.