Superquark, ospiti e temi del programma di Piero Angela in onda stasera 14 luglio 2021 su Rai1

Un’estate con Superquark. Stasera 14 luglio 2021 infatti, alle 21,25 su Rai1, tornerà con una nuova stagione (la 28esima) il programma di divulgazione scientifica e culturale condotto, anche in questa occasione, da Piero Angela. Il conduttore 92enne si avvarrà, come avvenuto negli ultimi anni, della collaborazione del figlio Alberto per il ramo archeologico.

Per le prossime sette settimane, i due volti storici della Rai racconteranno in prima serata le bellezze del nostro Pianeta e non solo. Con un occhio di riguardo anche al cambiamento climatico, alla medicina e ovviamente all’emergenza sanitaria.

Tutto è pronto per la nuova stagione televisiva di #Superquark.

Piero Angela racconta cosa ci aspetta.

Dal #14luglio, ogni mercoledì, in prima serata su @RaiUno. pic.twitter.com/Igx4CQUrCU — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) July 8, 2021

Di cosa parlerà Superquark in onda stasera 14 luglio 2021 su Rai1

La nuova stagione partirà dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli con una mostra sui Gladiatori e dalla grotta del Circeo, con la recentissima scoperta di nove crani di Neanderthal raccontata da Alberto Angela. Poi si passerà al parco archeologico di Ostia antica. Per l’approfondimento scientifico, tema centrale saranno i virus, gli anticorpi monoclonali e i vaccini. Spazio poi alla tecnologia e ai droni, dispositivi utili ma che, in mani sbagliate, possono costituire una minaccia.E ancora, grande attenzione alla “transizione ecologica”. Infine, uno sguardo al cielo per spiegare il progetto di una sonda che possa colpire e deviare gli asteroidi in avvicinamento alla Terra.

Barbero, Lanciano e Bernardi: gli ospiti di Superquark stasera 14 luglio 2021 su Rai1

Questi e tanti altri saranno i temi che caratterizzeranno l’estate di Superquark, che dal 1995 accompagna le serate degli italiani alla scoperta delle meraviglie del pianeta. Ci sarà spazio anche per la cucina con 7 pillole e 7 servizi sulla scienza della alimentazione della dottoressa Elisabetta Bernardi. Fra gli ospiti di Piero Angela ci sarà anche in questa stagione lo storico Alessandro Barbero con la sua rubrica Dietro le quinte della storia. E ancora, il professore di fisica Paco Lanciano parlerà di scienza ed Emmanuele Jannini di sessualità.

Anche quest’anno, Superquark proseguirà in seconda serata, a partire dalle 23,55 circa, con Superquark Natura. Piero Angela lancerà un documentario completo della serie targata Bbc Sette Continenti un solo Pianeta. Uno speciale che, per la serata odierna, racconterà le meraviglie dei mari e le coste sempre più a rischio a causa del cambiamento climatico.