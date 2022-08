Superquark stasera su Rai1: temi e luoghi della quinta puntata

Quinto appuntamento con la 29esima stagione di Superquark, stasera 10 agosto alle 21,25 su Rai1. Piero Angela condurrà il nuovo episodio che spazierà, come da tradizione, fra natura, scienza e tecnologia. Continuerà il viaggio nella seduzione animale con un focus particolare sul corteggiamento nei luoghi più impervi del pianeta. Spazio anche per un approfondimento sulla medicina con i segreti della tiroide e sulla storia con le mummie di Roccapelago, in provincia di Modena. Immancabili le rubriche con Alessandro Barbero ed Elisabetta Bernardi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Superquark, temi e luoghi della quinta puntata stasera 10 agosto 2022 su Rai1

La seduzione animale e le mummie di Roccapelago

La quinta puntata di Superquark inizierà con un nuovo episodio della Bbc sulla seduzione animale. Oggi si andrà alla scoperta delle specie che riescono a corteggiare un partner anche negli ambienti più ostili. Fra quelle che si muovono laddove è quasi impossibile trovare un loro simile a quelle che si adattano dentro habitat completamente avulsi dalle loro abitudini, la natura offre testimonianze uniche e incredibili. Di ritorno in studio, Piero Angela concentrerà l’attenzione sulla tiroide, ghiandola piccola ma importante di cui tuttavia non si conosce ancora tutto. Un nuovo progetto italiano però ha intenzione di fare luce sui misteri e Barbara Bernardini tenterà di spiegarne le tecniche.

Natura, medicina, archeologia, scienza e crisi ambientale nella nuova puntata di #Superquark, mercoledì #10agosto alle 21.25 su @RaiUno.

A seguire, #SuperquarkNatura con la serie BBC "I segreti della sopravvivenza".@SuperQuarkRai https://t.co/jYuHp5wIPR — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) August 9, 2022

Superquark stasera dedicherà anche un ampio spazio alla storia. Le telecamere Rai andranno in provincia di Modena per illustrare il meraviglioso sito di Roccapelago, patrimonio unico in Italia. Gli archeologi hanno ritrovato infatti diverse mummie conservatesi grazie a fenomeni naturali dal XVI secolo. Rinvenute nel 2010 hanno aperto straordinarie possibilità di studio per i ricercatori, che ancora stanno cercando di risolvere tutti i misteri. Tornati in studio, Piero Angela introdurrà il servizio di Marco Visalberghi sulle microplastiche, particelle invisibili ad occhio nudo che però invadono ogni area del pianeta. Infine, Barbara Gallavotti e Daniela Franco si recheranno a Parma, dove RIS e ricercatori universitari stanno collaborando per svelare le cause della morte del condottiero Alessandro Farnese.

Da Alessandro Barbero a Elisabetta Bernardi, i temi delle rubriche fisse

Immancabili anche le rubriche in studio con la collaborazione di esperti e volti noti dei canali Rai. Nel quinto episodio di Superquark, Elisabetta Bernardi parlerà con Paola Toscano del trapianto del microbiota, mentre Massimo Polidoro affronterà il delicato tema dell’odio in rete. Per Dietro le quinte della storia, Alessandro Barbero invece illustrerà le storie degli animali decorati al valore. Infine, in seconda serata a Superquark Natura si parlerà dei segreti della sopravvivenza nell’episodio Sfide impossibili.