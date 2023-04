Supermercati e negozi aperti il 25 aprile, quali sono: l’elenco

Il prossimo 25 aprile 2023, la Festa della Liberazione, sarà necessario tenere d’occhio gli orari di apertura e di chiusura dei principali supermercati e negozi in giro per l’Italia, visto e considerato che, trattandosi di una festa nazionale, ci potrebbero facilmente essere delle modifiche rispetto alla norma. Ecco dunque un elenco delle principali catene italiane che resteranno aperte e le info sugli orari di alcuni importanti centri commerciali.

Supermercati aperti il 25 aprile 2023

A rimanere aperti per i clienti alla ricerca di generi alimentari e prodotti per la casa di varia natura saranno Esselunga (la prima catena ad aver annunciato aperture straordinarie), Conad, Coop e Carrefour. Saranno oltre 150 i punti vendita Esselunga aperti, a partire dalle ore 8 del mattino fino alle 20. Ad ogni modo, è consigliabile tenere d’occhio il proprio punto vendita di riferimento consultando il sito internet della catena nella sezione Negozi – Ricerca negozi.

Anche i clienti Conad, in parallelo, avranno accesso a gran parte dei punti vendita della catena il giorno della Liberazione: tuttavia è stato annunciato che i supermercati terranno degli orari speciali per l’occasione, da tenere monitorati consultando il sito ufficiale o i profili social dell’azienda (o contattando il servizio clienti). A restare aperti anche i supermercati Coop, a partire dalle ore 7 fino alle ore 21 di sera (non senza eventuali eccezioni per singolo punto vendita). I supermercati Carrefour, infine, terranno le serrande aperte dalle ore 8:30 del mattino alle 20.

I centri commerciali italiani aperti il 25 aprile

Per quanto riguarda i principali centri commerciali in giro per lo Stivale, invece, saranno aperti il Centro di Arese e il Gigante di Paderno Dugnano e Senago. Normali anche gli orari di apertura dell’Adigeo di Verona, dove l’area Food sarà disponibile fino alle 22 di sera. Nessun particolare cambiamento di sorta nemmeno per il centro commerciale Porta di Roma. Il centro commerciale Campania di Marcianise, infine, resterà aperto dalle ore 10 fino alla mezzanotte.