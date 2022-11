Supermercati e negozi aperti il 1° novembre in tutta Italia: elenco e orari

Alcuni supermercati e negozi saranno aperti l’1 novembre per la spesa dell’ultimo minuto. L’iniziativa dipende dai singoli operatori, gestori e marchi. Per questo, non è detto che il negozio sotto casa sarà aperto. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Supermercati e negozi aperti 1 novembre: cosa sapere

I supermercati e i negozi aperti nella festività di Ognissanti non sono obbligati a essere aperti, ma ci sono alcuni marchi che scelgono di stare aperti mezza giornata, proprio per dare alle persone la possibilità di fare la spesa, oppure di comprare qualcosa che serve all’ultimo minuto. Prima di tutto, è importante sapere che il giorno festivo ha un’organizzazione diversa rispetto a un giorno feriale. Infatti, è più simile all’organizzazione della domenica.

«Martedì 1° novembre i punti vendita Bennet saranno aperti. È possibile consultare gli orari di ciascun punto vendita sul sito (…). Bennet è da sempre al fianco dei propri clienti per offrire un servizio vicino alle loro esigenze, grazie a un impegno assiduo, serietà, attenzione e continuo rinnovamento» spiega uno dei marchi che ha deciso di stare aperto. Insomma, ogni azienda si organizzerà a modo suo, ma sicuramente si avrà la possibilità di trovare un negozio aperto almeno la mattina, per poter riempire il carrello della spesa.

Orari ed elenco negozi aperti

I negozi aperti saranno appartenenti ai seguenti marchi:

ALDI;

Bennet;

Carrefour;

Conad;

Decathlon;

Iper;

Esselunga;

Eurospin;

IKEA;

Leroy Merlin;

Lidl;

MediaWorld.

I negozi saranno aperti per mezza giornata, fino all’ora di pranzo, almeno per quanto riguarda i generi alimentari. Per maggiori informazioni sulle singole attività o sui singoli negozi, si possono consultare direttamente i cartelli presenti nel supermercato di interesse, che indicherà anche l’orario delle aperture straordinarie dove presenti. L’apertura dei negozi nel giorno di Ognissanti non è obbligatoria per legge, ma ogni marchio può decidere in autonomia, così come i supermercati non legati da rapporti di franchising particolari.