Sondaggi politici, FdI sale ma il Pd resiste: divario di 8 punti e mezzo

In attesa del weekend di ballottaggi (e di elezioni in alcuni Comuni siciliani), le leader di Fratelli d’Italia e Partito democratico, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, continuano a correre con i rispettivi partiti. Lo certificano i dati della Supermedia Agi/Youtrend, che stavolta mostrano come siano entrambe le forze politiche a risalire, ambedue di circa mezzo punto. I principali partiti di maggioranza e opposizione, quindi, riprendono a crescere e lo fanno simultaneamente, tanto che il distacco resta praticamente invariato ed è di circa 8 punti e mezzo. Fratelli d’Italia, infatti, si attesta intorno al 29,3 per cento. Il Pd, secondo partito nazionale, si ferma invece al 20,7 per cento.

Supermedia: crescono solo FdI e Pd

Secondo il sondaggio redatto da Supermedia Agi/Youtrend, inoltre, Fratelli d’Italia e Partito democratico sono gli unici due partiti a recuperare consensi tra gli italiani, proprio in prossimità del ballottaggio. Gli altri, invece, calano. Il Movimento 5 Stelle resta il terzo partito con il 15,9 per cento delle preferenze in Italia, ma nel corso dell’ultima settimana ha perso lo 0,2 per cento. Dietro, Forza Italia resta ancora sotto al 7 per cento e tallona la Lega, che perde lo 0,1 e si ferma a quota 9. Restano perfettamente invariati, invece, i partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Azione è a quota 4,3 per cento, mentre Italia Viva è attualmente al 3.

LEGGI ANCHE: Conte annuncia il corteo del M5S contro Meloni: «Ha introdotto altra precarietà»

Coalizioni: centrodestra nettamente avanti

Sempre netto il divario tra le coalizioni. Il centrodestra sale di mezzo punto grazie al traino fatto da Fratelli d’Italia e raggiunge quota 46,2 per cento, ampiamente avanti al centrosinistra, fermo al 25,7 per cento (+0,3 rispetto alla scorsa settimana).