Supermedia Agi-Youtrend, Fdi in calo dopo mesi: sceso sotto il 30 per cento

Secondo la prima Supermedia Agi-Youtrend del 2023, Fratelli d’Italia è scesa sotto la soglia del 30 per cento. È la prima volta da mesi che il partito guidato da Giorgia Meloni registra il calo più consistente tra le forze politiche. Ciò non gli impedisce di rimanere la lista più votata e distante oltre dieci punti percentuali dalla seconda classificata.

Sondaggi Supermedia Agi-Youtrend 2023

La flessione del primo partito di governo, che dal 30,3 passa al 29,6 per cento (-0,7), rappresenta l’unica variazione eclatante rispetto all’ultimo dato registrato a fine dicembre 2022. Il fatto, hanno spiegato gli studiosi, potrebbe essere un’oscillazione fisiologica oppure un’effettiva diminuzione nei consensi, magari in seguito all’aumento del costo dei carburanti che ha generato diverse polemiche. È comunque significativo perché si tratta della prima inversione di tendenza da molto tempo, anche se comunque non si registrano avanzamenti significativi per nessuno dei competitor né all’interno al centrodestra né tra le principali forze di opposizione.

Secondo i dati raccolti nello studio, che esprime una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, il secondo partito più votato è il Movimento Cinque Stelle, quotato al 17,5 per cento (-0,1), mentre il terzo risulta il Pd, al 15,8 per cento (-0,2). Segue la Lega, da settimane fuori dal podio, all’8,9 per cento (-0,1). Il Terzo Polo di Azione e Italia Viva guadagna lo 0,1 e ottiene l’8 per cento di consensi; stessa crescita per Forza Italia, che in caso di elezioni otterrebbe il 7 per cento di voti. Quanto ai partiti minori, l’alleanza Verdi/Sinistra si colloca al 3,1 per cento (-0,3), +Europa al 2,6 (+0,3), Italexit al 2,3 (+0,1), Unione Popolare al 1,4 (-0,3) e Noi Moderati all’1,2 (-0,1).

Coalizione di centrodestra al 46,7 per cento

Si deduce che la coalizione di centrodestra continui ad essere quella maggioritaria nel paese, con una percentuale di consensi pari al 46,7 (-0,8). Fermo al 22 per cento, invece, il centrosinistra. I sondaggi considerati dalla Supermedia sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 9 e 16 gennaio), Euromedia (15 gennaio), Piepoli (10 gennaio), SWG (10 e 17 gennaio) e Tecnè (14 gennaio).