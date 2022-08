Superluna dello storione, l’ultima del 2022: quando e come vederla

L’appuntamento con la Superluna dello storione è per il 12 agosto alle 2.36 del mattino (ora italiana). A partire da quel momento, la luna sembrerà del 14% più grande e del 30% più luminosa. In più, questa volta – la quarta e ultima del 2022 – avrà due congiunzioni eccezionali. La prima è con le stelle cadenti, che saranno al loro picco proprio tra il 12 e il 13 agosto. La seconda è che la Luna sarà in congiunzione con Saturno. Marte sarà in congiunzione con le Pleadi, invece, nella notte tra il 17 e il 18 agosto. Infine, in quell’occasione si potrà vedere anche Venere a occhio nudo. «Si tratta di variazioni non proprio eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato» spiega l’astrofisico Gianluca Masi.

Superluna dello Storione, come vederla

Per vedere la Superluna dello Storione in tutto il suo splendore, ci si deve organizzare ben prima delle 2.36, quando la luna cala o si alza. «Di notte la sua luce è molto intensa, quasi abbagliante, rispetto a quella molto discreta del panorama. Al suo sorgere o tramonto, la Luna si proietta dietro ai palazzi ed elementi del paesaggio, generando la sensazione che il suo disco sia più grande, ma è solo un’illusione ottica, dovuta appunto alla presenza nel campo visivo di termini di paragone» conclude Masi.

Il Virtual Telescope Project trasmetterà in diretta su YouTube e sul suo sito il fenomeno a partire dalle ore 07:30 del mattino. Questa sarà l’ultima volta per il 2022, ma ci sono già gli appuntamenti per il 2023 con la Superluna, tra il 3 luglio e il 29 settembre.

Perché si chiama così

La Superluna dello storione si chiama così perché in questo periodo questo pesce abbonda nella zona dei Grandi Laghi americani e canadesi. C’è anche un secondo soprannome. Infatti, questa luna è chiamata anche del grano, perché segnala l’inizio della raccolta di questo cereale.