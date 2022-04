Superlega, la Uefa vince il ricorso: il tribunale riapre alle sanzioni per Juve, Real e Barcellona

Dall’aprile 2021 a quello 2022. La battaglia legale tra la Uefa e i tre club ideatori del progetto Superlega, poi naufragato, sembra non avere fine. La notizia di oggi riguarda il Tribunale di Madrid, che dopo aver imposto il ritiro delle sanzioni che la Uefa aveva previsto per Barcellona, Juventus e Real Madrid, ha accolto il ricorso del presidente Ceferin. Un ribaltone, che porterà adesso i vertici delle tre società e della Federazione europea a processo il prossimo 14 giugno. Si riapre così una vicenda che sembrava essersi chiusa già nel settembre scorso, quando la Corte d’appello della stessa Uefa aveva annullato le sanzioni definitivamente.

Superlega: il giudice dà ragione all’Uefa

Un dietrofront, quello del Tribunale di Madrid, che ha alla base il cambio di giudice della sezione 17 del tribunale, che si è occupata della vicenda e a cui è stato presentato il ricorso firmato da Ceferin. A prendere le redini adesso è Sofia Gil, che con un’ordinanza di 18 pagine ha attestato che «i club erano a conoscenza delle possibili conseguenze, che non hanno impedito l’adozione di impegni di finanziamento, che non possono essere assunti o presunti frustrati da eventuali sanzioni». Alla base dell’idea della Superlega c’erano Juventus, Real Madrid e Barcellona, che hanno annunciato di voler presentare un nuovo ricorso.

Le sanzioni dell’Uefa: 100 milioni ed esclusione dalle coppe

In attesa del contro-ricorso e del processo del 14 giugno, i tre club tremano all’idea di dover davvero incappare nelle pesanti sanzioni previste dall’Uefa. Si parla di danni non soltanto economici, ma anche sportivi perché la federazione aveva ipotizzato multe per 100 milioni di euro e l’esclusione dalle coppe europee per uno o due anni. Dire addio a manifestazioni come la Champions League, per club blasonati come Juventus, Real Madrid e Barcellona, significherebbe un netto calo degli introiti provenienti, tra gli altri, da diritti tv e merchandising. Nessun commento ufficiale da parte delle società né dell’Uefa.